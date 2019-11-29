Вчера был пост, который затрагивал вопросы застоя лимфы. Сегодня конкретно об этом!

Малоподвижный образ жизни отображается на фигуре, здоровье. При пассивном образе жизни наши мышцы деревенеют и как следствие защемляют НЕРВЫ И СОСУДЫ, за счет чего происходит нарушение кровотока и движение лимфы.

При малоподвижном образе жизни мышцы человека деревенеют и защемляют нервы и сосуды. По этой причине происходит нарушение кровотока и движение лимфы. В свою очередь все это приводит к лишнему весу, появлению отечности, дряблости кожи.

Также данная проблема может сопровождаться болевым синдромом в области шеи, поясницы, ног.

Убрать застой лимфы! Как снять отеки и болевой синдром за 10 минут в день

Для того, что бы избавиться от застоя лимфы предлагаем комплекс упражнений, которые займут не более 10 минут вашего времени, а их выполнение возможно в любом месте: дома, в офисе, на природе.

Главное стараться выполнять упражнения регулярно. Заботьтесь о своем здоровье, постарайтесь выделить немного времени для упражнений, которые предотвратят застой лимфы.

3 простых упражнения, которые избавят от застоя лимфы

1. Одной рукой упереться о поверхность. Голову следует опустить на плечо и потянуться подбородком к противоположному плечу. Необходимо выполнить 15 повторений, после чего сделать такие же растяжения на другую сторону.



Важно! При выполнении не должно быть никакого дискомфорта, боли. Должно быть легкое растяжение, от которого исходит тепло.

2. Встать спиной к стене. Затылком прижать к поверхности, руки опущены вниз. Ноги находятся в 10-15 сантиметрах от стены. Сделать 15 поднятий руками вверх.

Важно! Плечи должны быть опущены, не следует их поднимать вместе с руками.

3. Сесть на край стула. Вытянуть одну ногу вперед. Корпусом совершить 15 наклонов к ноге. Затем сменить ногу и совершить еще 15 повторений.

Важно! При наклоне спина должна быть прямой. Никакого дискомфорта и боли не должно быть. Только легкое и приятное растяжение.

Вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер!