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Три простых упражнения для разгона лимфы

Пятница, 29 Ноября 2019 г. 11:42 + в цитатник

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Вчера был пост, который затрагивал вопросы застоя лимфы. Сегодня конкретно об этом!

Малоподвижный образ жизни отображается на фигуре, здоровье. При пассивном образе жизни наши мышцы деревенеют и как следствие защемляют НЕРВЫ И СОСУДЫ, за счет чего происходит нарушение кровотока и движение лимфы.

При малоподвижном образе жизни мышцы человека деревенеют и защемляют нервы и сосуды. По этой причине происходит нарушение кровотока и движение лимфы. В свою очередь все это приводит к лишнему весу, появлению отечности, дряблости кожи.

Также данная проблема может сопровождаться болевым синдромом в области шеи, поясницы, ног.

Убрать застой лимфы! Как снять отеки и болевой синдром за 10 минут в день

Для того, что бы избавиться от застоя лимфы предлагаем комплекс упражнений, которые займут не более 10 минут вашего времени, а их выполнение возможно в любом месте: дома, в офисе, на природе.

Главное стараться выполнять упражнения регулярно. Заботьтесь о своем здоровье, постарайтесь выделить немного времени для упражнений, которые предотвратят застой лимфы.

3 простых упражнения, которые избавят от застоя лимфы

1. Одной рукой упереться о поверхность. Голову следует опустить на плечо и потянуться подбородком к противоположному плечу. Необходимо выполнить 15 повторений, после чего сделать такие же растяжения на другую сторону.


3509984_75415433_60651602_000green (85x51, 6Kb)              Важно!  При выполнении не должно быть никакого дискомфорта, боли. Должно быть легкое растяжение, от которого исходит тепло.

2. Встать спиной к стене. Затылком прижать к поверхности, руки опущены вниз. Ноги находятся в 10-15 сантиметрах от стены. Сделать 15 поднятий руками вверх.

Важно! Плечи должны быть опущены, не следует их поднимать вместе с руками.

3. Сесть на край стула. Вытянуть одну ногу вперед. Корпусом совершить 15 наклонов к ноге. Затем сменить ногу и совершить еще 15 повторений.

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3509984_75415433_60651602_000green_1_ (85x51, 6Kb)                  Важно! При наклоне спина должна быть прямой. Никакого дискомфорта и боли не должно быть. Только легкое и приятное растяжение.

Вся информация носит исключительно ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер!

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
Метки:  


Процитировано 72 раз
Понравилось: 55 пользователям
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Елена-Ева   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2019 г. 15:01 (ссылка)
Интересно...взяла себе...спасибо....
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2019 г. 16:51 (ссылка)
Благодарю!!!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2019 г. 17:04 (ссылка)
Прочитав, тут же всё испробовала!! Мне очень понравилось! Просто, доступно, легко выполнимо и приятные ощущения после всего выполнения! Спасибо!! Постараюсь не забывать выполнять их регулярно!!
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Пятница, 29 Ноября 2019 г. 22:27ссылка
BARGUZIN
зуева_татьяна, О1 Это дело. Вы молодчинка)
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ЛГП   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2019 г. 19:08 (ссылка)
СПасибо!
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петролатум   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2019 г. 20:41 (ссылка)
Спасибо!
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SUCIXA   обратиться по имени Суббота, 30 Ноября 2019 г. 14:49 (ссылка)
Спасибо.
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GLORIYA_ONE   обратиться по имени С 1 декабря!!! Счастья всем нам !!! Воскресенье, 01 Декабря 2019 г. 08:11 (ссылка)
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