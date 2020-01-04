Записи Друзья Комментарии
BARGUZIN
Аватар BARGUZIN

 -Шутливый гороскоп блоггера

Гороскоп для «BARGUZIN» на 28 января 2011

С самого утра вашему нику не сидится на месте. В этот день можно посоветоваться с eternityRS. Апогей Яндекса входит в резонанс с пульсом блогосферы, и это побуждает закрыть глаза на некоторые капризы DomozhirovaM. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с innocka2721. Вероятно, вы совершенно случайно столкнетесь с Barbarisika.

Получить свой гороскоп

 -

Радио в блоге

[Этот ролик находится на заблокированном домене]
Добавить плеер себе
© Накукрыскин

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в BARGUZIN

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.11.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 362509


Блюдо на Рождество. Рулет "Белоснежка". Вкуснотища

Суббота, 04 Января 2020 г. 12:27 + в цитатник

3509984_455500x262 (500x262, 21Kb)Блюдо на Рождество. Рулет "Белоснежка". Вкуснотища Рецепт невероятно вкусного и красивого рулета. Чем не праздничное блюдо на Рождество.

Что-то подобное недавно публиковал. Там было мясо курятины с грибами в качестве начинки. Здесь начинка несколько другая. Она из плавленого сыра!

Думаю, эта закуска станет изюминкой праздничного застолья. Красивая, яркая и аппетитная, она обязательно привлечет внимание ваших гостей. Обязательно приготовьте сырный рулет. 

Готовится закуска очень легко и из доступных продуктов. Вкус у рулета получается очень нежный и одновременно пикантный.

Необходимые ингредиенты для приготовления сырного рулета:

  • 360 г плавленого сырка;
  • 190 г майонеза;
  • 4 куриных яйца;
  • 1 морковина;
  • 1 зубчик чеснока;
  • Пучок укропа;
  • Черный молотый перец и соль в зависимости от вашего вкуса.

Как приготовить сырный рулет:

  1. Плавленый сырок необходимо поместить в морозилку приблизительно на пол часа.
  2. В это время разбейте яйца в глубокую посуду, добавьте немного соли и черного перчика. Взбейте яйца.
  3. Во взбитые яйца добавьте большую часть майонез около 130 г (его можно заменить на сметану). Хорошенько помешайте.
  4. Из морковки делаются  украшение для рулета. Для начала очистите овощ и помойте. Затем вырежьте из морковки цветочки. Переложите на пергаментную бумагу. Также между цветами положите помытые веточки укропа.
  5. Вы можете вырезать что-то другое, например, сердечки, звезды, различные геометрические фигуры и так далее. На что хватит вашей фантазии и умений.
  6. Приготовленное жидкое тесто вылейте сверху вырезанных фигур и поставьте его в разогретую духовку. Запекайте приблизительно 10-12 минут при 180°.  Когда появятся пузырьки, и основа приобретет светлую румяную корочку, сразу извлеките ее из духовки.



Чтобы приготовить начинку

  • крупно натрите подмороженный сырок
  • выдавите в него чеснок
  • высыпьте меленько порубленный укроп.
  • добавьте остатки майонеза, и хорошо все помешайте.

Омлет должен был остыть, поэтому с пергаментной бумаги переложите его на пленку, просто аккуратно переверните. Бумагу уберите.

Приготовленную начинку выложите на омлетную основу. Сверните ее в плотный рулетик с помощью пленки.

Уберите закуску на 3 часа в холодильник.

Уберите пленку и подавайте на стол, порезав на кусочки.

 

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  


Процитировано 20 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


Вальдемарас   обратиться по имени Суббота, 04 Января 2020 г. 12:59 (ссылка)
Непонятно,зачем замораживать ПЛАВЛЕНЫЙ сырок,когда можно взять нормальный твёрдый сыр высокой жирности - после духовки он и так расплавится.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 04 Января 2020 г. 13:04ссылка
Ланалегр_62
Можно и твёрдый сыр.Вальдемар. Но вкус будет отличаться)))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 04 Января 2020 г. 13:30ссылка
Вальдемарас
Извините,не думал что рекомедую даме. Себе бы готовил оранжевый рулет - с красным перцем.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 04 Января 2020 г. 13:37ссылка
BARGUZIN
Вальдемарас, Все можно. Но только осторожно!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
зуева_татьяна   обратиться по имени Суббота, 04 Января 2020 г. 15:05 (ссылка)
Спасибо!!
Ответить С цитатой В цитатник
valentina_ishenko   обратиться по имени Суббота, 04 Января 2020 г. 15:59 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Воскресенье, 05 Января 2020 г. 06:25 (ссылка)
Благодарю,Георгий!
Ответить С цитатой В цитатник
Alent   обратиться по имени Воскресенье, 05 Января 2020 г. 11:39 (ссылка)
И опять майонез... И сыр плавленый.... Может и красиво,но...не аппетитно!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Воскресенье, 05 Января 2020 г. 12:17ссылка
BARGUZIN
Alent, Без майонеза никак. Можно делать его самому! Очень просто!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
LUADMILA   обратиться по имени Воскресенье, 05 Января 2020 г. 12:21 (ссылка)
BARGUZIN, Вкус знакомый, сыр никогда не надоедает. Оформлено в рулет очень классно. Спасибо за рецепт.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Воскресенье, 05 Января 2020 г. 12:25ссылка
BARGUZIN
LUADMILA, Благодарю)
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте