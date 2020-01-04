Блюдо на Рождество. Рулет "Белоснежка". Вкуснотища Рецепт невероятно вкусного и красивого рулета. Чем не праздничное блюдо на Рождество.

Что-то подобное недавно публиковал. Там было мясо курятины с грибами в качестве начинки. Здесь начинка несколько другая. Она из плавленого сыра!

Думаю, эта закуска станет изюминкой праздничного застолья. Красивая, яркая и аппетитная, она обязательно привлечет внимание ваших гостей. Обязательно приготовьте сырный рулет.

Готовится закуска очень легко и из доступных продуктов. Вкус у рулета получается очень нежный и одновременно пикантный.

Необходимые ингредиенты для приготовления сырного рулета:

360 г плавленого сырка;

190 г майонеза;

4 куриных яйца;

1 морковина;

1 зубчик чеснока;

Пучок укропа;

Черный молотый перец и соль в зависимости от вашего вкуса.

Как приготовить сырный рулет:

Плавленый сырок необходимо поместить в морозилку приблизительно на пол часа. В это время разбейте яйца в глубокую посуду, добавьте немного соли и черного перчика. Взбейте яйца. Во взбитые яйца добавьте большую часть майонез около 130 г (его можно заменить на сметану). Хорошенько помешайте. Из морковки делаются украшение для рулета. Для начала очистите овощ и помойте. Затем вырежьте из морковки цветочки. Переложите на пергаментную бумагу. Также между цветами положите помытые веточки укропа. Вы можете вырезать что-то другое, например, сердечки, звезды, различные геометрические фигуры и так далее. На что хватит вашей фантазии и умений. Приготовленное жидкое тесто вылейте сверху вырезанных фигур и поставьте его в разогретую духовку. Запекайте приблизительно 10-12 минут при 180°. Когда появятся пузырьки, и основа приобретет светлую румяную корочку, сразу извлеките ее из духовки.





Чтобы приготовить начинку

крупно натрите подмороженный сырок

выдавите в него чеснок

высыпьте меленько порубленный укроп.

добавьте остатки майонеза, и хорошо все помешайте.

Омлет должен был остыть, поэтому с пергаментной бумаги переложите его на пленку, просто аккуратно переверните. Бумагу уберите.

Приготовленную начинку выложите на омлетную основу. Сверните ее в плотный рулетик с помощью пленки.

Уберите закуску на 3 часа в холодильник.

Уберите пленку и подавайте на стол, порезав на кусочки.