Суббота, 04 Января 2020 г. 12:27
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Блюдо на Рождество. Рулет "Белоснежка". Вкуснотища
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Метки:
рулет Белоснежка
рулет с необычной начинкой
Блюдо на Рождество. Рулет "Белоснежка". Вкуснотища Рецепт невероятно вкусного и красивого рулета. Чем не праздничное блюдо на Рождество.
Что-то подобное недавно публиковал. Там было мясо курятины с грибами в качестве начинки. Здесь начинка несколько другая. Она из плавленого сыра!
Думаю, эта закуска станет изюминкой праздничного застолья. Красивая, яркая и аппетитная, она обязательно привлечет внимание ваших гостей. Обязательно приготовьте сырный рулет.
Готовится закуска очень легко и из доступных продуктов. Вкус у рулета получается очень нежный и одновременно пикантный.
Необходимые ингредиенты для приготовления сырного рулета:
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360 г плавленого сырка;
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190 г майонеза;
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4 куриных яйца;
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1 морковина;
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1 зубчик чеснока;
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Пучок укропа;
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Черный молотый перец и соль в зависимости от вашего вкуса.
Как приготовить сырный рулет:
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Плавленый сырок необходимо поместить в морозилку приблизительно на пол часа.
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В это время разбейте яйца в глубокую посуду, добавьте немного соли и черного перчика. Взбейте яйца.
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Во взбитые яйца добавьте большую часть майонез около 130 г (его можно заменить на сметану). Хорошенько помешайте.
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Из морковки делаются украшение для рулета. Для начала очистите овощ и помойте. Затем вырежьте из морковки цветочки. Переложите на пергаментную бумагу. Также между цветами положите помытые веточки укропа.
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Вы можете вырезать что-то другое, например, сердечки, звезды, различные геометрические фигуры и так далее. На что хватит вашей фантазии и умений.
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Приготовленное жидкое тесто вылейте сверху вырезанных фигур и поставьте его в разогретую духовку. Запекайте приблизительно 10-12 минут при 180°. Когда появятся пузырьки, и основа приобретет светлую румяную корочку, сразу извлеките ее из духовки.
Чтобы приготовить начинку
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крупно натрите подмороженный сырок
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выдавите в него чеснок
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высыпьте меленько порубленный укроп.
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добавьте остатки майонеза, и хорошо все помешайте.
Омлет должен был остыть, поэтому с пергаментной бумаги переложите его на пленку, просто аккуратно переверните. Бумагу уберите.
Приготовленную начинку выложите на омлетную основу. Сверните ее в плотный рулетик с помощью пленки.
Уберите закуску на 3 часа в холодильник.
Уберите пленку и подавайте на стол, порезав на кусочки.
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