Почему нужно пить воду на Сретение Господне? Она поможет даже смертельно больным. Вот почему почему ее необходимо пить 15 февраля

Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская

Сегодня 15 февраля христиане отмечают праздник Сретения Господнего. Из года в год этот праздник выпадает на 40-й день после Рождества, пишет Сегодня.

Именно в этот день Святая Дева Мария принесла в иерусалимский храм Иисуса Христа на 40-й день после рождения. Ведь в соответствии с тогдашними законами, каждое первое младенца мужского пола принадлежало Богу, и его надо было приносить в храм на 40-й день после рождения.

Вода, освященная на Сретение Господне: от чего помогает и кому нужно пить:

Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская. Ею можно поить больных детей, обрызгивать новые вещи.

- для лечения ран и внутренних болезней,

- от сглаза;

- кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,

- в начале сезона пасечники кропили ею ульи,

- этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.