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Почему нужно пить воду на Сретение Господне
Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская
Сегодня 15 февраля христиане отмечают праздник Сретения Господнего. Из года в год этот праздник выпадает на 40-й день после Рождества, пишет Сегодня.
Именно в этот день Святая Дева Мария принесла в иерусалимский храм Иисуса Христа на 40-й день после рождения. Ведь в соответствии с тогдашними законами, каждое первое младенца мужского пола принадлежало Богу, и его надо было приносить в храм на 40-й день после рождения.
Вода, освященная на Сретение Господне: от чего помогает и кому нужно пить:
Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская. Ею можно поить больных детей, обрызгивать новые вещи.
- для лечения ран и внутренних болезней,
- от сглаза;
- кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,
- в начале сезона пасечники кропили ею ульи,
- этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.
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