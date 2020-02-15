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Почему нужно пить воду на Сретение Господне

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 11:16 + в цитатник

Почему нужно пить воду на Сретение Господне? Она поможет даже смертельно больным. Вот почему почему ее необходимо пить 15 февраля

3509984_f760709495c8dcff19a3b45bfbefa323 (511x700, 494Kb)Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская

Сегодня 15 февраля христиане отмечают праздник Сретения Господнего. Из года в год этот праздник выпадает на 40-й день после Рождества, пишет Сегодня.

Именно в этот день Святая Дева Мария принесла в иерусалимский храм Иисуса Христа на 40-й день после рождения. Ведь в соответствии с тогдашними законами, каждое первое младенца мужского пола принадлежало Богу, и его надо было приносить в храм на 40-й день после рождения.

Вода, освященная на Сретение Господне: от чего помогает и кому нужно пить:

Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская. Ею можно поить больных детей, обрызгивать новые вещи.

- для лечения ран и внутренних болезней,

- от сглаза;

- кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,

- в начале сезона пасечники кропили ею ульи,

- этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Рубрики:  НЕОПОЗНАННОЕ
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Процитировано 18 раз
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Валентина-л   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 11:26 (ссылка)
Спасибо. С праздником!
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Lidia41   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 11:41 (ссылка)
Благодарю за интересную и полезную информацию.
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ЛГП   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 11:43 (ссылка)
Спасибо, будем знать!
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L7753191   обратиться по имени благодарю ! Суббота, 15 Февраля 2020 г. 12:11 (ссылка)
будем знать!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 12:12 (ссылка)
Спасибо! С Праздником!!
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Дилона   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 15:03 (ссылка)
Спасибо!
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 16:28 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ , ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ ПОСТ !!!!!!!!!!! С ПРАЗДНИКОМ !!!!!!!
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Суббота, 15 Февраля 2020 г. 18:04ссылка
BARGUZIN
yuriy_iWowWe, Спасибо дружище. Рад видеть Вас!
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 21:41 (ссылка)
Спасибо, Георгий. Не знала об этом.
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 01:46 (ссылка)
Благодарю за напоминание,Георгий!
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zorianka   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 05:50 (ссылка)
ну вот, праздник прошёл,а я только об этом узнала, как жаль , что не знала раньше
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Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 11:27ссылка
BARGUZIN
zorianka, Ну я раньше писал об этом празднике. За день было видео
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 14:22 (ссылка)
Спасибо,теперь буду пить воду в Сретение,Успеха Вам.
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