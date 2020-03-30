Как убрать жир на животе. Всего 6 упражнений



Жир на животе: 6 упражнений которые помогут растворить весь жир на животе. Вам стало трудно вписываться в ваши платья? Не волнуйтесь, есть несколько простых упражнений, которые быстро помогут вам прийти в нужную форму.

Мужчины тоже могут поправить свою фигуру!

Без сомнения, жир на животе выглядит неэстетично. Более того, если он начнет расползаться по по всей талии и бокам – это приведет к печальным последствиям для здоровья.

Правильный рацион и физические упражнения идут рука об руку. Если вы считаете, что только диетой можно сжечь жир на вашем животе — вы глубоко ошибаетесь.

Вот список из 6 упражнений, которые помогут вам уменьшить жир на животе быстрее, чем вы думаете:

1. Велосипед.



Упражнение «Велосипед» с привлечением локтей и поворотами корпуса отлично укрепляет мышцы пресса и ног.

2. Скручивания с поворотами.



Сядьте на землю, согнув колени, напрягите пресс и откиньтесь назад на несколько сантиметров, поднимая ноги с пола. Обязательно держите спину прямо.

Повторяйте в течение одной минуты. Если вам слишком трудно, опустите ноги на пол.

3. Упражнение на диване.

Сядьте на кресло или диван, приподняв ноги.

На выдохе подтягивайте колени как можно выше к груди и втягивайте свой живот настолько, насколько это возможно, параллельно напрягая мышцы, чтобы выжать весь воздух из легких.

Удерживайте верхнее положение в течение 1-3 секунд.

4. Боковые скручивания.

Дотягиваясь локтем до колена противоположной ноги вы задействуете большой массив мышц живота и спины.

5. Упражнение «Бабочка».

Это необычное упражнение — одно из ключевых для поддержания вашего животика в форме.





6. Планка.



Планка стала одним из ключевых упражнений для всего тела. Держите спину ровно и постарайтесь продержаться от 20 до 60 секунд