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Как убрать жир на животе. Всего 6 упражнений

Понедельник, 30 Марта 2020 г. 11:13 + в цитатник

Как убрать жир на животе. Всего 6 упражнений
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Жир на животе: 6 упражнений которые помогут растворить весь жир на животе. Вам стало трудно вписываться в ваши платья? Не волнуйтесь, есть несколько простых упражнений, которые быстро помогут вам прийти в нужную форму.

Мужчины тоже могут поправить свою фигуру!

Без сомнения, жир на животе выглядит неэстетично. Более того, если он начнет расползаться по по всей талии и бокам – это приведет к печальным последствиям для здоровья.

Правильный рацион и физические упражнения идут рука об руку. Если вы считаете, что только диетой можно сжечь жир на вашем животе — вы глубоко ошибаетесь.

Вот список из 6 упражнений, которые помогут вам уменьшить жир на животе быстрее, чем вы думаете:

3509984_1 (700x350, 1145Kb)1. Велосипед.
 

Упражнение «Велосипед» с привлечением локтей и поворотами корпуса отлично укрепляет мышцы пресса и ног.

 

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2. Скручивания с поворотами.
 

Сядьте на землю, согнув колени, напрягите пресс и откиньтесь назад на несколько сантиметров, поднимая ноги с пола. Обязательно держите спину прямо.

Повторяйте в течение одной минуты. Если вам слишком трудно, опустите ноги на пол.

 

 

3509984_3 (455x256, 1127Kb)3. Упражнение на диване.

Сядьте на кресло или диван, приподняв ноги.

На выдохе подтягивайте колени как можно выше к груди и втягивайте свой живот настолько, насколько это возможно, параллельно напрягая мышцы, чтобы выжать весь воздух из легких.

Удерживайте верхнее положение в течение 1-3 секунд.

 

 

3509984_4 (471x265, 1048Kb)4. Боковые скручивания.

Дотягиваясь локтем до колена противоположной ноги вы задействуете большой массив мышц живота и спины.

 

 

3509984_5 (472x265, 1138Kb)5. Упражнение «Бабочка».

Это необычное упражнение — одно из ключевых для поддержания вашего животика в форме.


 

 

3509984_ezgif699f50cbf9e2b (493x185, 1998Kb)6. Планка.
 

Планка стала одним из ключевых упражнений для всего тела. Держите спину ровно и постарайтесь продержаться от 20 до 60 секунд

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
Метки:  


Процитировано 73 раз
Понравилось: 37 пользователям
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зуева_татьяна   обратиться по имени Понедельник, 30 Марта 2020 г. 14:26 (ссылка)
Спасибо! Самое моё любимое утреннее упражнение - это велосипед!!
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gedelena   обратиться по имени Понедельник, 30 Марта 2020 г. 14:41 (ссылка)
эти упражнения качают пресс..под жиром...живот никуда не денется(((
жир можно убрать голодом.. аэробными и каридоупражнениями..
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Вторник, 31 Марта 2020 г. 08:38ссылка
elena_perl
ВЫ ПРАВЫ!!! ЖРАТЬ МЕНЬШЕ НАДО!!!
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Вторник, 31 Марта 2020 г. 09:35ссылка
BARGUZIN
elena_perl, Особенно вечером!
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 14:32 (ссылка)
БлагоДарю.
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 19:03 (ссылка)
Благодарю.
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 19:28 (ссылка)
Благодарю!!!
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август63   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 21:09 (ссылка)
Спасибо большое!!!
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elenawave17   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 22:15 (ссылка)
А я то уж размечталась!!! А что такое каридоупражнения?
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BARGUZIN   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 22:23 (ссылка)
elenawave17, Это нужно спросить у gedelena
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