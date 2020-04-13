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Капустный шницель. Дешево и сердито

Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 09:15 + в цитатник

Капустный шницель. Дешево и сердито

3509984_133804810_3925311_kapysta_v_klyare_1_ (600x401, 101Kb)Капуста, яйца, сухари — вот собственно и всё, что вам потребуется для приготовления идеальной быстрой и вкусной закуски.

Молодая белокочанная капуста может быть вкусной не только в салате! И этот рецепт капустных шницелей тому подтверждение. Они получаются такими аппетитными и хрустящими, что сложно удержаться и не взять из тарелки еще хоть один.

Благодаря короткой тепловой обработке, капуста сохраняет почти все свои полезные свойства, что весьма важно, ведь этот овощ богат витаминами, клетчаткой, минеральными солями, необходимыми нашему организму. Поэтому жаренная в яйце капуста — это не только сытное, быстрое и недорогое, но и полезное угощение.

Шницели из капусты. Недавно делали. Вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ ТАКОВЫ:

  • 1 небольшой кочан молодой капусты (весом до 1 кг)
  • 3 яйца
  • панировочные сухари
  • соль, перец по вкусу
  • подсолнечное масло для жарки

КАК ГОТОВИТЬ

  1. Главный секрет в приготовлении такой капусты — правильная нарезка. Кочерыжку полностью удалять нельзя, так как капустные листья просто развалятся во время приготовления.
  2. Срежьте только выступающую часть кочерыжки, кочан нарежь дольками.
  3. Бланшируйте капусту в подсоленной воде в течение 5 минут. Слегка остудите.
  4. Яйца взбейте, посолите и поперчи по вкусу. Обмакивайте каждый капустный ломтик в яйце, затем в сухарях, потом снова в яйце и отправляйте на сковороду с разогретым маслом.

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Жарьте до зарумянивания с каждой стороны. Вкуснотища!

Это может стать любимых блюдом из капусты! Такая закуска прекрасно сочетается с любой зеленью или соусом, например, сметанным с чесноком. Наслаждайся вкусной и простой едой и друзей не забудь угостить!

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  


Процитировано 37 раз
Понравилось: 34 пользователям
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Желнов   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 10:14 (ссылка)
Спасибо за рецепт !
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зуева_татьяна   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 10:22 (ссылка)
Спасибо!
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Галина_Ковальская   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 10:27 (ссылка)
Спасибо, а то забыла. Сейчас вовремя.
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elenawave17   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 11:34 (ссылка)
Спасибо!
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 14:56 (ссылка)
Благодарю за рецепт!!!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 21:08 (ссылка)
Это вкусненько,мне нравится!
Благодарю, Георгий!
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Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 22:27ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, Пробовали уже. Может быть. Но мясные, как по мне, вкуснее)
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Понедельник, 13 Апреля 2020 г. 22:58 (ссылка)
BARGUZIN,Да,готовила,в кляре только без сухарей,мне так больше нравится,и цветную также готовлю,вот для разнообразия надо попробовать,но это на любителя капусты,а мужчинам больше мясные нравятся,знаю и готовля своему мясные,а себе капустные.
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Вторник, 14 Апреля 2020 г. 09:49ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, О! Значит я не один такой. Мне с сухарями больше нравится. Мы используем сухари крупного молола. Обычно продают вместе со специями!
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valentina_ishenko   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 00:10 (ссылка)
Благодарю!
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natali2311   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 14:07 (ссылка)
Вкусно! Спасибо!
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Алфёрова_Тамара   обратиться по имени Вторник, 14 Апреля 2020 г. 14:42 (ссылка)
Спасибо,обязательно попробую сделать!
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