Капустный шницель. Дешево и сердито

Капуста, яйца, сухари — вот собственно и всё, что вам потребуется для приготовления идеальной быстрой и вкусной закуски.

Молодая белокочанная капуста может быть вкусной не только в салате! И этот рецепт капустных шницелей тому подтверждение. Они получаются такими аппетитными и хрустящими, что сложно удержаться и не взять из тарелки еще хоть один.

Благодаря короткой тепловой обработке, капуста сохраняет почти все свои полезные свойства, что весьма важно, ведь этот овощ богат витаминами, клетчаткой, минеральными солями, необходимыми нашему организму. Поэтому жаренная в яйце капуста — это не только сытное, быстрое и недорогое, но и полезное угощение.

Шницели из капусты. Недавно делали. Вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ ТАКОВЫ:

1 небольшой кочан молодой капусты (весом до 1 кг)

3 яйца

панировочные сухари

соль, перец по вкусу

подсолнечное масло для жарки

КАК ГОТОВИТЬ

Главный секрет в приготовлении такой капусты — правильная нарезка. Кочерыжку полностью удалять нельзя, так как капустные листья просто развалятся во время приготовления. Срежьте только выступающую часть кочерыжки, кочан нарежь дольками. Бланшируйте капусту в подсоленной воде в течение 5 минут. Слегка остудите. Яйца взбейте, посолите и поперчи по вкусу. Обмакивайте каждый капустный ломтик в яйце, затем в сухарях, потом снова в яйце и отправляйте на сковороду с разогретым маслом.





Жарьте до зарумянивания с каждой стороны. Вкуснотища!

Это может стать любимых блюдом из капусты! Такая закуска прекрасно сочетается с любой зеленью или соусом, например, сметанным с чесноком. Наслаждайся вкусной и простой едой и друзей не забудь угостить!