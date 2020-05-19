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Пирог с лососем. Настоящее кулинарное чудо.
Пироги с лососем отличаются нежным вкусом и сочностью. Еще бы, скажете вы, и будете правы! Ну это у нас лосось рыба из разряда дорогих, а за границей красная рыба дело обыденное. Так что не удивляемся особо так!
Сегодня представляю рецепт пирога с лососем. Это маленькое видео в котором все подробно показано, как приготовить пирог с лососем в домашних условиях. То, что получится после выпечки - настоящее кулинарное ЧУДО! Смотрите до конца!
Сам буду готовить и вам предлагаю!
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