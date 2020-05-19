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Пирог с лососем. Настоящее кулинарное чудо.

Вторник, 19 Мая 2020 г. 10:20 + в цитатник

Пирог с лососем, луком пореем и твердым сыром. Настоящее кулинарное чудо! 

Пироги с лососем отличаются нежным вкусом и сочностью. Еще бы, скажете вы, и будете правы! Ну это у нас лосось рыба из разряда дорогих, а за границей красная рыба дело обыденное. Так что не удивляемся особо так!

Сегодня представляю рецепт пирога с лососем. Это маленькое видео в котором все подробно показано, как приготовить пирог с лососем в домашних условиях. То, что получится после выпечки - настоящее кулинарное ЧУДО! Смотрите до конца!

Сам буду готовить и вам предлагаю!

 



Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  


Процитировано 19 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Шмелева_Светлана   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 10:36 (ссылка)
благо дарю !!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 10:46 (ссылка)
Художественная выпечка!! И красиво, и вкусно!! Спасибо!!
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Вторник, 19 Мая 2020 г. 16:53ссылка
BARGUZIN
зуева_татьяна, Ну да. Можно упростить при желании!
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таила   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 15:00 (ссылка)
Спасибо за рецептик, Георгий! Доброго денечка! Отличного настроения! Желаю счатья! Крепкого здоровья! Добра и радости! Храни тебя Господь! Берегите себя и своих близких!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 18:49 (ссылка)
Вкусненький пирог!
Такой пеку, только оформление другое делаю!
Благодарю и успехов в приготовлении!
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Вторник, 19 Мая 2020 г. 22:11ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, Да вот думаем. Волокиты многовато.
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Среда, 20 Мая 2020 г. 00:06ссылка
TAISA_ANDRYEYEVA
Да нет,...то только так кажется!
Делается быстро и вкусятинка получается,вообще то мне все нравится готовить с рыбкой!
15-20 мин запекать (зависит от духовки) сам лосос быстро готовится!
Удачи в приготовлении!
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 20:54 (ссылка)
Благодарю за рецепт!!!
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ELMED   обратиться по имени С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! Среда, 20 Мая 2020 г. 08:41 (ссылка)
Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт,
И растут доходы снежным комом,
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям,
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст — это цифры, как пробег,
Главное — беречь своё здоровье,
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!
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ledigold5   обратиться по имени Среда, 20 Мая 2020 г. 14:53 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ ЗА ИДЕЮ - СМОТРЕЛА НА ЮТУБЕ, ДУМАЛА ХОТЬ ТАМ РЕЦЕПТ, ПРИШЛОСЬ САМОЙ ФАНТАЗИРОВАТЬ- 1. ТЕСТО ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОЕННОЕ. 2. ПРИЖАРИЛА ЛУК РЕПЧАТЫЙ,ПОРЕЗАННЫЙ ПОЛУКОЛЬЦАМИ - ЧУТЬ ОХЛАДИЛА, ДОБАВИЛА ЛУК ПЕРО+ЗЕЛЕНЬ+МАЙОНЕЗ (У МЕНЯ СВОЙ)И Ч.Л.ГОРЧИЦЫ - СВЕРХУ СЕМГУ, НО НЕ ТАКУЮ КУСЯКУ, А ПОРЕЗАЛА ПЛАСТИНАМИ (НЕ ОЧЕНЬ ТОНКО...), КОЕ-ГДЕ КУСОЧКАМИ, СВЕРХУ ТОЖЕ ЛЕГКИМ СЛОЕМ СМАЗАЛА МАЙНЕЗОМ + СЫР - НАКРЫЛА ТЕСТОМ, ВЫРЕЗАЛА КРАСОТУ И В ДУХОВКУ - ПРИШЛИ НА ЗАПАХ ДЕТИ С ВНУКАМИ (ЧЕРЕЗ КВАРТАЛ ЖИВУТ) И ПОЖАЛЕЛА, ЧТО СДЕЛАЛА ТОЛЬКО ОДНУ РЫБКУ. РЕКОМЕНДУЮ
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Maziy   обратиться по имени Пятница, 29 Мая 2020 г. 05:41 (ссылка)
BARGUZIN, облизываюсь и глотаю слюну, хотя вчера только свой доели...
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