Пирог с лососем, луком пореем и твердым сыром. Настоящее кулинарное чудо!

Пироги с лососем отличаются нежным вкусом и сочностью. Еще бы, скажете вы, и будете правы! Ну это у нас лосось рыба из разряда дорогих, а за границей красная рыба дело обыденное. Так что не удивляемся особо так!

Сегодня представляю рецепт пирога с лососем. Это маленькое видео в котором все подробно показано, как приготовить пирог с лососем в домашних условиях. То, что получится после выпечки - настоящее кулинарное ЧУДО! Смотрите до конца!

Сам буду готовить и вам предлагаю!





