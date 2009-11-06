Простой рецепт из лука для снижения сахара в крови. Полезные свойства и применение овоща



Отличный рецепт из лука для снижения сахара в крови! Говорят, что несколько лет глюкоза будет в норме! Почему не поробовать?



Лук богат легкоусвояемыми углеводами, среди которых обнаружены глюкоза, фруктоза, сахароза и другие, витамины группы В, РР, Е, каротин.

В луке содержатся минеральные вещества:

железо,

натрий,

калий,

кобальт,

фосфор,

кальций,

медь,

цинк,

марганец,

А также органические кислоты:

яблочная,

лимонная,

эфирные масла,

фитонциды.

Итак, рецепт.

Купите 3 кг крупного репчатого лука. Разложите его на 10 примерно равных частей. Утром 1 часть почистите и нарежьте помельче Положите в маленькую эмалированную кастрюлю и залейте стаканом (250 мл) кипятка. Кипятите 8-10 минут.

Потом снимите с огня и отожмите. Лук выбросите, а жидкость разделите на 3 части и пейте 3 раза в день за 30 минут до еды. Итак 10 дней без перерыва.

Через 6 месяцев повторите.

ЛУК — ОТ СЕМИ НЕДУГ

В отличие от луковицы перо лука более богато витаминами и минеральными веществами.

Пищевые достоинства лука общеизвестны. Лук — эффективное антисклеротическое средство, снижает в крови содержание сахара, обладает желчегонным действием, стимулирует секреторную активность желудка, образование спермы, повышает половую потенцию.

Лук прекрасно помогает при гипертрофии предстательной железы.

Лук значительно улучшает вкусовые качества пищи, обогащая ее витаминами, и минеральными веществами, улучшает аппетит, стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывает легкое слабительное действие, усиливает выделение пищеварительных соков.

Поскольку в луке, как уже говорилось, содержатся эфирные масла, которые обладают выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки, в питании использовать его противопоказано при гастрите, язвенной болезни как желудка, так и 12-перстной кишки, а также при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, печени.

Фитонциды лука уничтожают все известные бактерии — возбудителей инфекционных болезней человека.

Лук широко применяют при лечении гнойных ран, ожогов кожи, маститов, остеомиелита, стоматитов, трофических язв, заболеваний верхних дыхательных путей и легких.

Полезен лук при гриппе, поскольку предупреждает бактериальные осложнения.

Ко всем перечисленным лечебным свойствам лука следует добавить, что лук повышает иммунитет организма, помогает при ангине и насморке, задерживает развитие таких недугов, как атеросклероз и гипертония.

ПРИМЕНЕНИЕ

В народной медицине с лечебной целью широко применяют сырой, вареный, печеный, сушеный репчатый лук, свежие листья, верхние оболочки и семена в виде сока, кашицы, отваров и настоев.

Свежий лук рекомендуется принимать внутрь, начиная с 10 г, и постепенно увеличивая его количество до средней головки при ангинах, катарах верхних дыхательных путей, хронических бронхитах, бронхиальной астме, туберкулезе, низкой кислотности желудочного сока, запорах, простатите и глистной инвазии.

Лук также полезен при атеросклерозе и гипертонической болезни, так как он понижает уровень холестерина в крови.

При острых заболеваниях лук принимают 2 раза в день, при хронических — 1 раз в день за 15–20 минут до еды.

В этом случае он улучшает аппетит, возбуждает отделение пищеварительных соков, способствует усвояемости пищи, оказывает легкое слабительное действие, несколько понижает содержание сахара в крови. Последнее свойство может найти применение при лечении сахарного диабета.

При наличии заболеваний, когда сырой лук для лечения использовать не рекомендуется, не менее эффективно можно применять вареный, печеный и сушеный лук, поскольку концентрация биологически активных веществ в нем очень высокая, а количество эфирных масел, вызывающих раздражение органов и тканей, минимально.

Особенно полезен печеный и сушеный лук при ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма, гипертонической болезни, туберкулезе, панкреатите, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнях печени и почек, анемии (малокровии), колите, радиационных поражениях, цинге, импотенции, гипоспермии (недостаточности выработки спермы у мужчин), водянке, старческих запорах, зудящих дерматитах, незрелых фурункулах, рожистых воспалениях и других поражениях кожи.



С этой целью вареный на пару, печеный или сушеный лук принимают внутрь по 50–100 г 1–2 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 2–3 недели. Через 10 дней курс повторяют.

При кожных заболеваниях, в зависимости от остроты и степени тяжести процесса, повязки с вареным или печеным луком делают 1–4 раза в день.

Так, при фурункулезе следует испечь луковицу, разрезать ее пополам, одну горячую половину приложить к незрелому фурункулу и закрепить повязкой. Менять каждые 4–5 часов.