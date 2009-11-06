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Луковый бактерицидный напиток. Хлорофилл это чистая кровь
Этот бактерицидный напиток из перьев лука благодаря высокому содержанию хлорофилла наводит полный порядок в нашем организме, очищая и оздоравливая кровь (хлорофилл -это "кровь растений", которая по составу почти как гемоглобин и отличие лишь в одном атоме).
Луковый напиток - это только звучит страшно, а на самом деле пьется легко, а польза, что говорится на лицо!
Ингредиенты таковы:
1. Зеленый лук - пучок
2. Лимон - 1 долька
3. Черный перец горошек - 1-2 шт
4. Вода - 1 стакан
Приготовление
Как принимать.
Пьется он во время еды (очищение происходит не за раз, но все отмечают улучшение самочувствия от внедрения в свой рацион питания подобных зеленых коктейлей).
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