Луковый бактерицидный напиток. Хлорофилл это чистая кровь

Этот бактерицидный напиток из перьев лука благодаря высокому содержанию хлорофилла наводит полный порядок в нашем организме, очищая и оздоравливая кровь (хлорофилл -это "кровь растений", которая по составу почти как гемоглобин и отличие лишь в одном атоме).

Луковый напиток - это только звучит страшно, а на самом деле пьется легко, а польза, что говорится на лицо!

Ингредиенты таковы:

1. Зеленый лук - пучок

2. Лимон - 1 долька

3. Черный перец горошек - 1-2 шт

4. Вода - 1 стакан

Приготовление

Берём свежий лук, моем, кладем в емкость блендера, кидаем дольку лимона, перчик, наливаем теплую воду. Перекручиваем около минуты до яркого озеленения воды. Затем процеживаем через ситечко и готово!

Как принимать.

Пьется он во время еды (очищение происходит не за раз, но все отмечают улучшение самочувствия от внедрения в свой рацион питания подобных зеленых коктейлей).