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Гороскоп для «BARGUZIN» на 28 января 2011

С самого утра вашему нику не сидится на месте. В этот день можно посоветоваться с eternityRS. Апогей Яндекса входит в резонанс с пульсом блогосферы, и это побуждает закрыть глаза на некоторые капризы DomozhirovaM. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с innocka2721. Вероятно, вы совершенно случайно столкнетесь с Barbarisika.

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Луковый бактерицидный напиток. Хлорофилл это чистая кровь

Суббота, 08 Августа 2020 г. 08:43 + в цитатник

Луковый бактерицидный напиток. Хлорофилл это чистая кровь

3509984_resize (660x495, 56Kb)Этот бактерицидный напиток из перьев лука благодаря высокому содержанию хлорофилла наводит полный порядок в нашем организме, очищая и оздоравливая кровь (хлорофилл -это "кровь растений", которая по составу почти как гемоглобин и отличие лишь в одном атоме).

Луковый напиток - это только звучит страшно, а на самом деле пьется легко, а польза, что говорится на лицо!

Ингредиенты таковы:

1. Зеленый лук - пучок

2. Лимон - 1 долька

3. Черный перец горошек - 1-2 шт

4. Вода - 1 стакан

Приготовление

  1. Берём свежий лук, моем, кладем в емкость блендера, кидаем дольку лимона, перчик, наливаем теплую воду.
  2. Перекручиваем около минуты до яркого озеленения воды.
  3. Затем процеживаем через ситечко и готово!

Как принимать.

Пьется он во время еды (очищение происходит не за раз, но все отмечают улучшение самочувствия от внедрения в свой рацион питания подобных зеленых коктейлей).

 

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
Метки:  


Процитировано 23 раз
Понравилось: 27 пользователям
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 10:14 (ссылка)
Очень интересно. Спасибо, Георгий.
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Шмелева_Светлана   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 11:31 (ссылка)
благо дарю !!!
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Valdemaras   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 12:08 (ссылка)
Цедить-то зачем? Жёсткая органика улчшает пищеварение. Не из каприза же люди едят толокно и отруби.
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петролатум   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 12:18 (ссылка)
Благодарю!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 18:58 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Хороший напиток,давненько мы не делали, когда-то часто супруг готовил,надо будет возобновить!
Отличных выходных деньков!
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Суббота, 08 Августа 2020 г. 19:23 (ссылка)
Интересный напиток... благодарю!!!
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ХанумЗали   обратиться по имени Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 23:41 (ссылка)
Спасибо!
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