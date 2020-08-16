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Основные показатели крови нужно постоянно контролировать

Суббота, 15 Августа 2020 г. 09:46 + в цитатник

Основные показатели крови нужно постоянно контролировать. Они полностью расскажут о состоянии вашего организма

3509984_d6103a13a0d1e32186f8c7651aa653d9 (700x387, 222Kb)Как определить состояние здоровья по простому анализу крови, знают только специалисты. Но мы люди создания любопытные и хотим тоже знать, что творится с нашим организмом!

Одним из способов увидеть полную картину происходящих в вашем организме процессов станет обычный анализ крови. Специалисты советуют сдавать кровь регулярно, чтобы вовремя узнать, если с вами что-то не так.

Некоторые данные в вашем анализе расскажут про инфекции, другие покажут проблемы с сахаром, а третьи - развитие воспалительного процесса.

1. Глюкоза в крови
Этот показатель может рассказать о риске развития сахарного диабета. Этот недуг является одним из самых распространенных в мире Статистика говорит, что ежесекундно около 5 тысяч человек ставят такой диагноз.

Норма глюкозы у взрослого человека до 6,1 ммоль/л.

Если же у вас сахарный диабет, нужно контролировать уровень гликированного гемоглобина (НВА1С), чтобы определить риск возникновения у вас осложнений.

2. Значения гликированного гемоглобина:

  • до 6,2% – нет сахарного диабета;
  • 5,7-6,4 % – нарушение толерантности к глюкозе, высокий риск развития диабета;
  • 6,5 % и больше – есть сахарный диабет.

3. Холестерин. Липопротеины низкой плотности
Холестерин бывает "плохим" (низкой плотности) и "хорошим" (высокой плотности). "Плохой" холестерин несет ответственность за транспортировку холестерина из печени к тканям. А вот "хороший" - доставляет холестерин обратно в печень.

Специалисты советуют контролировать показатели "плохого" холестерина (ЛПНП), ведь от его уровня зависит состояние наших кровеносных сосудов.

Норма холестерина ЛПНП - до 2,6 ммоль/л.

Скорость клубочковой фильтрации
Этот показатель даст развернутое представление о состоянии здоровья почек, их работоспособности. Сниженные показатели могут указывать на хроническую болезнь почек и другие патологии.

Норма - от 90 мл/мин.

4. Билирубин
Повышенные показатели свидетельствуют о нарушении обменных процессов и работы печени. Для контроля работы печени необходимо исследование уровней прямого и непрямого билирубина.

Норма - прямой билирубин 0-5 мкмоль/л.

5. Гемоглобин
Гемоглобин отвечает за снабжение внутренних органов кислородом. Его показатели проинформируют о наличии анемии или внутренних кровотечений. Нормы гемоглобина разные для мужчин и женщин:

  • норма мужчины - 130 г/л;
  • норма женщины - 120 г/л.

6. Средний объем эритроцитов (МСV)
Эритроциты - красные клетки крови, которые несут в себе гемоглобин.

Если у вас снижен гемоглобин, то этот показатель для вас будет чрезвычайно важным, поскольку значения MCV указывают на возможную причину анемии.

Норма - 80-99.

7. Лейкоциты
Главной задачей лейкоцитов является защита организма от чужеродных агентов. Если показатели повышены, это может говорить о наличии воспалительного процесса в организме, даже если у вас нет каких-либо симптомов.

Норма - 4-9×10*9.

8. СОЭ
Скорость оседания эритроцитов - показатель воспалительного процесса в организме. Здесь норма отличается у женщин и мужчин:

  • норма мужчины – 2-20;
  • норма женщины – 2-30.

9. Тромбоциты
Тромбоциты отвечают за свертываемость (гемостаз) крови и регенерацию поврежденных сосудов. Отклонения от нормальных значений тромбоцитов в крови могут сигнализировать о таких серьезных заболеваниях, как тромбоз, атеросклероз, рак, астма, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и многие другие.

Норма – 150-400 *10^9/л.

Врачи рекомендуют проверять названные выше показатели крови не реже раза в год. Но не стоит самостоятельно заниматься расшифровкой, лучше обращаться к семейному врачу.

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
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Процитировано 47 раз
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зуева_татьяна   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 10:02 (ссылка)
Спасибо!! Очень нужная информация!!
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Galateja4   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 10:15 (ссылка)
Спасибо за полезную информацию! Удачного дня!
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Минор   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 20:15 (ссылка)
Спасибо!
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 23:19 (ссылка)
Интересно... благодарю!!!
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 23:25 (ссылка)
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!!
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Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 10:08ссылка
BARGUZIN
yuriy_iWowWe, Пусть будет Вам во благо, Юрий!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 15 Августа 2020 г. 23:28 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Приятных выходных деньков!
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sova1221   обратиться по имени Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 16:44 (ссылка)
Когда-то это знал, и даже, применял на практике. Спасибо за напоминание. Доброго вечера.
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antavo2   обратиться по имени Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 21:36 (ссылка)
Большое спасибо!
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antavo2   обратиться по имени Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 21:41 (ссылка)
Спасибо огромное за важную информацию!

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Воскресенье, 16 Августа 2020 г. 23:21ссылка
BARGUZIN
antavo2, Пользуйтесь)
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svetasamara   обратиться по имени Среда, 19 Августа 2020 г. 14:02 (ссылка)
А ещё один вид ТТГ (сейчас точно не вспомню) - этот показатель говорит о наличии раковых заболеваниях ((((
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