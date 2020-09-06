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Специи для кофе. Нужны ли они

Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 09:45 + в цитатник

Специи для кофе. Нужны ли они

3509984_3b406540 (400x388, 102Kb)Кофе такой повседневный и привычный для нас напиток. Казалось бы, что можно придумать нового? Кофе черный, кофе с сахаром, кофе с молоком или с сиропом…
А готовы ли вы к экспериментам? Как насчёт таких добавок?

 

1. ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ. Черный перец оказывает сильное очищающее действие на систему пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудка, является антисептиком. Добавляйте его в горячий кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться.

2. КАРДАМОН. Действует успокаивающе. Укрепляет желудок. Рекомендуется добавлять в кофе коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый неповторимый аромат за счет действия эфирных масел.

3. ГВОЗДИКА. Стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Эфирные масла гвоздики придают кофе аромат, способствуют снижению негативного действия кофеина. Добавляйте в горячий кофе одну головку гвоздики и дайте настояться.

4. КОРИЦА. Снижает закисляющие действие кофе на организм. При приготовлении кофе можно добавить порошок корицы или целую палочку, просто опустив ее в горячий кофе.

5. ИМБИРЬ. Успокаивающе действует на нервную систему, способствует снятию болей и спазмов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  

Процитировано 15 раз
Понравилось: 34 пользователям
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 10:23 (ссылка)
Пью утром кофе с корицей. Надо будет попробовать с кардамоном или гвоздикой. Перец - это уж слишком экзотично для меня
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Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 13:04ссылка
BARGUZIN
Татьяна_Чувьюрова, Пробовал как-то в гостях с перцем. Интересный вкус!
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Валентина-л   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 11:30 (ссылка)
Спасибо.
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ГалКон   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 14:18 (ссылка)
Спасибо, Георгий. Ничего в кофе не добавляю. Не люблю кофе со специями, они перебивают его вкус.
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Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 00:10ссылка
BARGUZIN
ГалКон, Ну если не много, то возможно. Нужно найти свою дозу!
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VeraJera   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 14:41 (ссылка)
У кардамона вся ценность в маленьких зёрнышках. А при использовании гвоздики следует учитывать, что она повышает давление, лучше не рисковать.
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Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 00:09ссылка
BARGUZIN
VeraJera, Может быть. Все нужно учитывать
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 17:24 (ссылка)
Благодарю, Георгий!!!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Воскресенье, 06 Сентября 2020 г. 21:43 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Все эти перечисленные специи добавляла,больше всего нравится с кардамоном и имбирём!
Хорошего уютного вечера!
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Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 00:08ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, А я кофе редко пью. Так иногда)
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Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 00:25ссылка
TAISA_ANDRYEYEVA
BARGUZIN, Каждое утро всегда начинается у меня с заваривания чашечки кофе и кусочка сыра!
С наступающей неделей и с ее радостными приятно-теплыми деньками!
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Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 08:59ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, Спасибо, Таисия! Сыр это хорошо!!!
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tikos   обратиться по имени Понедельник, 07 Сентября 2020 г. 21:57 (ссылка)
Куркума и чёрный перец пока мои любимые составляющие кофе. Спасибо интересно!
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Вторник, 08 Сентября 2020 г. 09:45ссылка
ольга_бочарникова
а куркуму не подскажите как добавлять?
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Среда, 09 Сентября 2020 г. 00:35ссылка
tikos
Покупаю молотый, сыплю по настроению, перочницу с тремя большими отверстиями или раз наклоняю или два три раза. Кружка 100 мл. Вкусноооо
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зуева_татьяна   обратиться по имени Вторник, 08 Сентября 2020 г. 10:18 (ссылка)
Спасибо! А я частенько кофе с цикорием и имбирем пью. Мне нравится!
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elenawave17   обратиться по имени Вторник, 08 Сентября 2020 г. 10:33 (ссылка)
Спасибо.
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milena488   обратиться по имени Вторник, 08 Сентября 2020 г. 21:56 (ссылка)
Люблю попить кофе с имбирем
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