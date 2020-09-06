Специи для кофе. Нужны ли они

Кофе такой повседневный и привычный для нас напиток. Казалось бы, что можно придумать нового? Кофе черный, кофе с сахаром, кофе с молоком или с сиропом…

А готовы ли вы к экспериментам? Как насчёт таких добавок?

1. ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ. Черный перец оказывает сильное очищающее действие на систему пищеварения, выводит токсины, улучшает обмен веществ, стимулирует работу желудка, является антисептиком. Добавляйте его в горячий кофе по 1-2 горошинки, дайте настояться.

2. КАРДАМОН. Действует успокаивающе. Укрепляет желудок. Рекомендуется добавлять в кофе коробочки кардамона или свежий порошок. Придает кофе особый неповторимый аромат за счет действия эфирных масел.

3. ГВОЗДИКА. Стимулирует кровообращение и снижает кровяное давление. Эфирные масла гвоздики придают кофе аромат, способствуют снижению негативного действия кофеина. Добавляйте в горячий кофе одну головку гвоздики и дайте настояться.

4. КОРИЦА. Снижает закисляющие действие кофе на организм. При приготовлении кофе можно добавить порошок корицы или целую палочку, просто опустив ее в горячий кофе.

5. ИМБИРЬ. Успокаивающе действует на нервную систему, способствует снятию болей и спазмов, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.