|
Если вам за пятьдесят. Что нужно есть ежедневно
50 лет это своего рода некоторый рубеж для нашего здоровья. Мы все еще большую часть времени чувствуем себя хорошо, у нас много энергии и сил, но метаболизм уже работает по‑другому, да и многие системы организма переходят на «зимнее время».
И если не перестроить свой образ жизни и особенно рацион питания в это время, можно через 10-15 лет столкнуться с серьезными заболеваниями, в том числе и влияющими на продолжительность жизни. Сегодня о том, какие продукты становятся особенно важны для нашего здоровья, и почему их стоит есть как можно чаще.
Диабет второго типа, высокий уровень холестерина, болезни желудка – все эти недуги могут «стартовать» после 50 лет. Чтобы снизить риск всех этих заболеваний, стоит как можно чаще есть фасоль. В ней много растительной клетчатки, дефицит которой мы ощущаем в любом возрасте, но после 50 лет – особенно. Так что ешьте фасоль и другие бобовые – это вкусно, сытно и очень полезно.
Яркие и вкусные, томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин. А еще помидоры благоприятно влияют на функцию легких и даже облегчают симптомы болезней органов дыхания. Учитывая, что с возрастом риск пневмонии часто повышается, стоит есть помидоры чаще.
Энергия, работа мозга, здоровье сердца – все это может усилить свекла. Более того, особенные вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, могут понизить артериальное давление и расширить сосуды — это особенно важно, ведь после 50 лет у женщин и мужчин резко повышается риск болезней сердца и инсульта.
Если хотите сохранить молодость и красоту кожи, ешьте семечки. Нет, это не шутка: в семенах подсолнечника много витамина Е и С, а именно они помогают бороться со свободными радикалами, главной причиной старения. Добавляйте семечки в салат или грызите так – только помните о защите зубов и десен!
В этих орехах много ненасыщенных жиров, растительных стеролов, а также особых антиоксидантов флавонидов – и все это делает их просто незаменимыми для сердца. Съедайте ежедневно несколько орехов – и вы существенно снизите риск развития болезней сердца.
Одна из проблем, с которой сталкиваются все люди старше 50 лет – быстрая потеря мышечной массы. Чтобы с ней справиться, нужно есть больше продуктов, содержащих белок – и в первую очередь это молочные продукты. Йогурты, кефир, сыворотка – все это должно быть на вашем столе каждый день. И, конечно, не забывайте о спорте!
51-53 года – средний возраст наступления менопаузы у женщин. В это время многие женщины сталкиваются с повышенной ломкостью и хрупкостью костей. Чтобы справиться с этим недугом, надо есть много кальция и витамина D, которого по‑настоящему много в грибах. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого «солнечного» витамина.
Еще один продукт, очень полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы – причем сушеный чернослив так же полезен, как свежий. Так что не пренебрегайте!
Они полезны в любом возрасте, но после 50 лет их стоит есть в обязательном порядке: регулярное употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Кроме того, яйца – источник белка, который нужен для поддержки мышечной массы. Так что стоит начинать свой день с яичницы или омлета!
|Рубрики:
|ЗДОРОВЬЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ЕДА, ПИТАНИЕ
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]