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Если вам за пятьдесят. Что нужно есть ежедневно

Пятница, 27 Ноября 2020 г. 10:50 + в цитатник

Если вам за пятьдесят. Что нужно есть ежедневно. 9 продуктов

3509984_b1a961d465e968730cef472c131c2f9a_ce_1157x800x10x0_cropped_666x444 (666x444, 61Kb)   50 лет это своего рода некоторый рубеж для нашего здоровья. Мы все еще большую часть времени чувствуем себя хорошо, у нас много энергии и сил, но метаболизм уже работает по‑другому, да и многие системы организма переходят на «зимнее время».

   И если не перестроить свой образ жизни и особенно рацион питания в это время, можно через 10-15 лет столкнуться с серьезными заболеваниями, в том числе и влияющими на продолжительность жизни. Сегодня о том, какие продукты становятся особенно важны для нашего здоровья, и почему их стоит есть как можно чаще.

Итак, 9 продуктов!

1. Фасоль

Диабет второго типа, высокий уровень холестерина, болезни желудка – все эти недуги могут «стартовать» после 50 лет. Чтобы снизить риск всех этих заболеваний, стоит как можно чаще есть фасоль. В ней много растительной клетчатки, дефицит которой мы ощущаем в любом возрасте, но после 50 лет – особенно. Так что ешьте фасоль и другие бобовые – это вкусно, сытно и очень полезно.

2. Помидоры

Яркие и вкусные, томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин. А еще помидоры благоприятно влияют на функцию легких и даже облегчают симптомы болезней органов дыхания. Учитывая, что с возрастом риск пневмонии часто повышается, стоит есть помидоры чаще.

3. Свекла

Энергия, работа мозга, здоровье сердца – все это может усилить свекла. Более того, особенные вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, могут понизить артериальное давление и расширить сосуды — это особенно важно, ведь после 50 лет у женщин и мужчин резко повышается риск болезней сердца и инсульта.

4. Семечки подсолнечника

Если хотите сохранить молодость и красоту кожи, ешьте семечки. Нет, это не шутка: в семенах подсолнечника много витамина Е и С, а именно они помогают бороться со свободными радикалами, главной причиной старения. Добавляйте семечки в салат или грызите так – только помните о защите зубов и десен!

5. Орехи пекан

В этих орехах много ненасыщенных жиров, растительных стеролов, а также особых антиоксидантов флавонидов – и все это делает их просто незаменимыми для сердца. Съедайте ежедневно несколько орехов – и вы существенно снизите риск развития болезней сердца.

6. Сыворотка

Одна из проблем, с которой сталкиваются все люди старше 50 лет – быстрая потеря мышечной массы. Чтобы с ней справиться, нужно есть больше продуктов, содержащих белок – и в первую очередь это молочные продукты. Йогурты, кефир, сыворотка – все это должно быть на вашем столе каждый день. И, конечно, не забывайте о спорте!

7. Грибы

51-53 года – средний возраст наступления менопаузы у женщин. В это время многие женщины сталкиваются с повышенной ломкостью и хрупкостью костей. Чтобы справиться с этим недугом, надо есть много кальция и витамина D, которого по‑настоящему много в грибах. Так что ешьте грибы не только летом, но и зимой, когда мы особенно чувствуем дефицит этого «солнечного» витамина.

8. Чернослив

Еще один продукт, очень полезный для здоровья и крепости костей. Пять-шесть этих фруктов в день позволяют успешно предотвратить потерю костной массы – причем сушеный чернослив так же полезен, как свежий. Так что не пренебрегайте!

9. Яйца

Они полезны в любом возрасте, но после 50 лет их стоит есть в обязательном порядке: регулярное употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте. Кроме того, яйца – источник белка, который нужен для поддержки мышечной массы. Так что стоит начинать свой день с яичницы или омлета!

 
Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
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ЕДА, ПИТАНИЕ
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
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Процитировано 20 раз
Понравилось: 34 пользователям
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Кахетинка   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 11:23 (ссылка)
Хороший выбор!Благодарю,Георгий!
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GLORIYA_ONE   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 11:28 (ссылка)
, а где рыба ? ))) сыр твёрдых сортов / в нём много Са /....
и. т.п...в свёкле и семечках много магния / не будет ноги сводить / Приятного дня Вам !!!
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Пятница, 27 Ноября 2020 г. 13:23ссылка
BARGUZIN
GLORIYA_ONE, Ну вот так. Завтра что-то напишут другое. Такое бывает!
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valdemaras_orlauskas   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 13:37 (ссылка)
Слишком автор односторонен,видно описывает личные потребности. Все люди разные и имеют особенночти метаболизма,поэтому его рецепты годятся лишь людям с его генотипом.
После пятидесяти чаще всего каждый сам определяет,какие продукты больше подходят его организму и вообще - такой возраст не каждому значит перелом здоровья,чтобы начать чувствовать себя на склоне жизни. А физзарядка (ни в коем случае не спорт) полезна в любом возрасте,чтобы чувствовать себя в тонусе,спорт в старости чаще всего послужит в помощь пенсионному фонду съэкономить на таком молодящемся фанатике.
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Пятница, 27 Ноября 2020 г. 13:53ссылка
BARGUZIN
valdemaras_orlauskas, Ну здесь вы правы. Стоит только заметить, что все болячки начинают появляться на другой день после празднования 50 летия!
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Пятница, 27 Ноября 2020 г. 14:58ссылка
valdemaras_orlauskas
Опять-таки у кого как. В свои пятьдесят я чувствовал себя как в тридцать,а вот понимать свой огранизм только начал с шетидесяти,причём со здоровьем это не связано - стал "слышать" сигналы с разных органов,вроде генштаба.
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ЛГП   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 14:16 (ссылка)
Спасибо и много еще полезного!
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Галина_Ковальская   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 16:38 (ссылка)
Теперь приходится слушать свой организм и питаться соответственно возрасту
и анализам. Спасибо!!!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 18:12 (ссылка)
Спасибо!! По принципу: все полезно, что в рот полезло, а это только желалка организма определяет.
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Пятница, 27 Ноября 2020 г. 23:15 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Перечисленные продукты хороши,но не всем, однако,они и подходит.
Будьте здоровы и слушайте свой организм,он очень умён и всегда подсказывает,что надо в данной момент!
Всех благ и здоровья!
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Ipola   обратиться по имени Суббота, 28 Ноября 2020 г. 19:30 (ссылка)
Всё, что я люблю! Спасибо за меню!
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Суббота, 28 Ноября 2020 г. 23:04 (ссылка)
Спасибо. Как давно это было(имею в виду 50-летие)
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