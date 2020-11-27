Если вам за пятьдесят. Что нужно есть ежедневно. 9 продуктов

50 лет это своего рода некоторый рубеж для нашего здоровья. Мы все еще большую часть времени чувствуем себя хорошо, у нас много энергии и сил, но метаболизм уже работает по‑другому, да и многие системы организма переходят на «зимнее время».

И если не перестроить свой образ жизни и особенно рацион питания в это время, можно через 10-15 лет столкнуться с серьезными заболеваниями, в том числе и влияющими на продолжительность жизни. Сегодня о том, какие продукты становятся особенно важны для нашего здоровья, и почему их стоит есть как можно чаще.

Итак, 9 продуктов!

1. Фасоль

Диабет второго типа, высокий уровень холестерина, болезни желудка – все эти недуги могут «стартовать» после 50 лет. Чтобы снизить риск всех этих заболеваний, стоит как можно чаще есть фасоль. В ней много растительной клетчатки, дефицит которой мы ощущаем в любом возрасте, но после 50 лет – особенно. Так что ешьте фасоль и другие бобовые – это вкусно, сытно и очень полезно.

2. Помидоры

Яркие и вкусные, томаты помогают нам предотвратить появление морщин. В помидорах много ликопина – природного антиоксиданта, который защищает кожу от повреждений и преждевременных морщин. А еще помидоры благоприятно влияют на функцию легких и даже облегчают симптомы болезней органов дыхания. Учитывая, что с возрастом риск пневмонии часто повышается, стоит есть помидоры чаще.