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Пицца – это еда со своими особенностями, тонкостями и прелестями. Существует разнообразие видов теста, не говоря уже о вариантах начинок.

Толщина и состав основы этого блюда, а так же степень готовности и влажность начинки – все это определяет необходимую температуру при готовке пиццы.

Обычно, возможная температура варьируется 180 – 250 градусов .

Важно! Следует прогревать духовку заранее: газовую стоит включать за 10-15 минут до начала готовки, а электрическую за 20-25 минут.

Для того, чтобы получить пиццу с хрустящей корочкой при тонкой основе существуют 2 варианта готовки:

Пицца с сочной начинкой сверху – такую следует начинать запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут, это делается для выпаривания лишней жидкости с начинки. Затем температура увеличивается до 240 градусов и допекается до готовности, показателем которой станет душистый румянец. Если же предполагается сухая начинка, то температуру в духовке можно сразу установить на 230-240 градусов. При таком режиме пицца будет готова всего за 15 минут!

Для пиццы с толстой и пышной основой выставляется температура ниже 200 градусов, но и печется она немножечко дольше.

Для такой пиццы часто выбирают влажную начинку с сырыми составляющими. В таком случае ее необходимо будет выпекать при температурном режиме в 180 градусов, а процесс доведения до готовности займет 50-60 минут. Если же в начинке присутствуют уже готовые продукты, прошедшие предварительную обработку, тогда температура выпечки устанавливается на 190-200 градусов, а потребуется на это порядка 40 минут.

Готовность основы определяется с помощью деревянной шпажки или зубочистки. Если на ней не осталось сырых следов, то пицца готова!



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Сколько выпекать из бездрожжевого?

Бездрожжевое тесто пользуется особой популярностью среди хозяек , ведь оно абсолютно простое в готовке. На его основе получаются очень вкусные блюда, при этом более полезные, нежели при использовании дрожжей. Именно по этим причинам бездрожжевое тесто так актуально и применяется гораздо чаще в создании угощений.

Бездрожжевым видом теста так же считаются и многие известные подвиды. Например, сюда можно отнести бисквитное, слоеное, сдобное, заварное, песочное и другие.

Слой готового бездрожжевого теста в пицце получается легким и практически не ощутимым, поэтому можно полноценно наслаждаться начинкой, не переживая за большую калорийность основы.

При готовке на таком тесте, сырое блюдо отправляется в ранее разогретую до 200 градусов духовую печь. Через 20-30 минут температура уменьшается до 180 градусов и выпекается до тех пор, пока готовое изделие не приобретет красивый румянец сверху.

Готовый замороженный полуфабрикат слоеного теста позволяет быстро и удобно выпечь массу вкусностей. Такое тесто простое в готовке и выпекается в духовом шкафу при температуре 230-240 градусов в течение 25-30 минут. Для начала необходимо духовку прогреть до 200 градусов.

Как запекать в газовых и электрических духовках?

Самое верное решение этого вопроса – прочитать и изучить инструкцию к духовке. Там всегда должны быть полные описания режимов для выпекания изделий из различных видов теста, а так же могут быть интересные рецепты на заметку хозяйке.

Между газовой и электрической духовкой существует разница. Как правило, в газовых духовых шкафах обычно имеется только нижний подогрев, при этом управлять температурой выпекания становится сложнее. В электрических духовках предусмотрен и верхний, и нижний подогрев, благодаря чему изделия в таких всегда прекрасно подходят и получают красивый и аппетитный вид. Так же это предотвращает мучительный и, порой, проблемный подбор высоты установки изделия в шкафу. Можно быть уверенным, что поставив блюдо выпекаться в середину духовки, можно избежать подгоревшее снизу и абсолютно сырое сверху произведение кулинарного мастерства.

Печем в микроволновке

В микроволновой печи так же можно приготовить быстрый вариант для закусок. Для начала блюдо с тестом отправляется в микроволновку, устанавливается режим на максимальной мощности, готовится 3 минутки. Затем добавляется начинка и соус, и данная заготовка для пиццы снова ставится в микроволновку на 5-7 минут. На максимальной мощности за это время и тесто, и начинка достаточно хорошо пропекутся, а сыр аппетитно расплавится. Это время с учетом того, что в начинке использованы уже готовые продукты.

Выпекание в хлебопечке

На дрожжевом тесте получится пышная пицца. Само тесто так же можно приготовить в хлебопечке, когда все необходимые ингредиенты для него загружены в форму, устанавливается программный режим «Тесто». Через 1 час тесто для пиццы в хлебопечке будет готово. Такой вариант готовки значительно упрощает процесс, ведь в это время не требуется никакого внимания и участия в приготовлении теста. Умная техника все сделает сама. За это время можно подобрать компоненты для начинки и покрошить. Далее тесто раскатывается, добавляется начинка и отправляется в духовку. Выпекать следует 20 минут при режиме в 180 градусов.

В мультиварке

Тесто с начинкой укладывается в форму мультиварки. Кнопкой устанавливается режим «Выпечка», время изготовления – 40 минут .По истечению чего мультиварка автоматически выключается, а пицца остается внутри еще на 15-20 минут. Итого: 1 час на приготовление в мультиварке.

Сколько жарить на сковороде?

Любой рецепт теста на сковороде готовится довольно быстро. Сковорода ставится на небольшой огонь. Жарится минут 10, до тех пор, пока сыр не расплавится.

Сколько печь в минутах?

Выпекание на жидкой основе – при какой температуре?

Жидкое тесто как на кефире, так и на майонезе по времени приготавливается 40 минут. Обязательное условие – разогретая до 180-200 градусов духовка.

На слоеной без дрожжей и с ними

Проявив фантазию, из слоеного теста можно приготовить не только сладкие изделия, но пиццу. Такое блюдо готовится 25-30 минут. При этом может использоваться как дрожжевое, так и бездрожжевое тесто. Ставится все в духовку и печется при 180-200 градусов, до готовности.



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Из лаваша такое блюдо готовится быстрее традиционного варианта, однако, получается не менее вкусным и по-своему интересным. Пицца с этой основой выпекается при 180-190 градусах всего 12-15 минут. Как показатель готовности – расплавленный сыр и ветчина, покрытая хрустящей корочкой. По вкусу получается довольно похожей на блюдо со слоеной основой.

Подводя итоги, можно отметить, что выпекание изделий из слоеного теста имеет свои особенности, и не важно, использовалось пресное или дрожжевое. Так же на время готовки влияет размер блюда, величина изделий, и главным образом, изменение температурного режима разных типов духовок.