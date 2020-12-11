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Тонкости приготовления пиццы на разных видах теста

Пятница, 11 Декабря 2020 г. 09:11 + в цитатник

  Тонкости приготовления пиццы на разных видах теста. Это должен знать каждый!

 

3509984_0 (700x467, 280Kb)Пицца – это еда со своими особенностями, тонкостями и прелестями. Существует разнообразие видов теста, не говоря уже о вариантах начинок.

Толщина и состав основы этого блюда, а так же степень готовности и влажность начинки – все это определяет необходимую температуру при готовке пиццы.

Обычно, возможная температура варьируется 180 – 250 градусов.

Важно! Следует прогревать духовку заранее: газовую стоит включать за 10-15 минут до начала готовки, а электрическую за 20-25 минут.

Для того, чтобы получить пиццу с хрустящей корочкой при тонкой основе существуют 2 варианта готовки:

  1. Пицца с сочной начинкой сверху – такую следует начинать запекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут, это делается для выпаривания лишней жидкости с начинки. Затем температура увеличивается до 240 градусов и допекается до готовности, показателем которой станет душистый румянец.
  2. Если же предполагается сухая начинка, то температуру в духовке можно сразу установить на 230-240 градусов. При таком режиме пицца будет готова всего за 15 минут!

 

Для пиццы с толстой и пышной основой выставляется температура ниже 200 градусов, но и печется она немножечко дольше.

  1. Для такой пиццы часто выбирают влажную начинку с сырыми составляющими. В таком случае ее необходимо будет выпекать при температурном режиме в 180 градусов, а процесс доведения до готовности займет 50-60 минут.
  2. Если же в начинке присутствуют уже готовые продукты, прошедшие предварительную обработку, тогда температура выпечки устанавливается на 190-200 градусов, а потребуется на это порядка 40 минут.

Готовность основы определяется с помощью деревянной шпажки или зубочистки. Если на ней не осталось сырых следов, то пицца готова!


Сколько выпекать из бездрожжевого?

Бездрожжевое тесто пользуется особой популярностью среди хозяек, ведь оно абсолютно простое в готовке. На его основе получаются очень вкусные блюда, при этом более полезные, нежели при использовании дрожжей. Именно по этим причинам бездрожжевое тесто так актуально и применяется гораздо чаще в создании угощений.

Бездрожжевым видом теста так же считаются и многие известные подвиды. Например, сюда можно отнести бисквитное, слоеное, сдобное, заварное, песочное и другие.

Слой готового бездрожжевого теста в пицце получается легким и практически не ощутимым, поэтому можно полноценно наслаждаться начинкой, не переживая за большую калорийность основы.

При готовке на таком тесте, сырое блюдо отправляется в ранее разогретую до 200 градусов духовую печь. Через 20-30 минут температура уменьшается до 180 градусов и выпекается до тех пор, пока готовое изделие не приобретет красивый румянец сверху.

Готовый замороженный полуфабрикат слоеного теста позволяет быстро и удобно выпечь массу вкусностей. Такое тесто простое в готовке и выпекается в духовом шкафу при температуре 230-240 градусов в течение 25-30 минут. Для начала необходимо духовку прогреть до 200 градусов.

Как запекать в газовых и электрических духовках?

Самое верное решение этого вопроса – прочитать и изучить инструкцию к духовке. Там всегда должны быть полные описания режимов для выпекания изделий из различных видов теста, а так же могут быть интересные рецепты на заметку хозяйке.

Между газовой и электрической духовкой существует разница. Как правило, в газовых духовых шкафах обычно имеется только нижний подогрев, при этом управлять температурой выпекания становится сложнее. В электрических духовках предусмотрен и верхний, и нижний подогрев, благодаря чему изделия в таких всегда прекрасно подходят и получают красивый и аппетитный вид. Так же это предотвращает мучительный и, порой, проблемный подбор высоты установки изделия в шкафу. Можно быть уверенным, что поставив блюдо выпекаться в середину духовки, можно избежать подгоревшее снизу и абсолютно сырое сверху произведение кулинарного мастерства.

 

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Печем в микроволновке

В микроволновой печи так же можно приготовить быстрый вариант для закусок. Для начала блюдо с тестом отправляется в микроволновку, устанавливается режим на максимальной мощности, готовится 3 минутки. Затем добавляется начинка и соус, и данная заготовка для пиццы снова ставится в микроволновку на 5-7 минут. На максимальной мощности за это время и тесто, и начинка достаточно хорошо пропекутся, а сыр аппетитно расплавится. Это время с учетом того, что в начинке использованы уже готовые продукты.

 

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Выпекание в хлебопечке

На дрожжевом тесте получится пышная пицца. Само тесто так же можно приготовить в хлебопечке, когда все необходимые ингредиенты для него загружены в форму, устанавливается программный режим «Тесто». Через 1 час тесто для пиццы в хлебопечке будет готово. Такой вариант готовки значительно упрощает процесс, ведь в это время не требуется никакого внимания и участия в приготовлении теста. Умная техника все сделает сама. За это время можно подобрать компоненты для начинки и покрошить. Далее тесто раскатывается, добавляется начинка и отправляется в духовку. Выпекать следует 20 минут при режиме в 180 градусов.

В мультиварке

Тесто с начинкой укладывается в форму мультиварки. Кнопкой устанавливается режим «Выпечка», время изготовления – 40 минут .По истечению чего мультиварка автоматически выключается, а пицца остается внутри еще на 15-20 минут. Итого: 1 час на приготовление в мультиварке.

Сколько жарить на сковороде?

Любой рецепт теста на сковороде готовится довольно быстро. Сковорода ставится на небольшой огонь. Жарится минут 10, до тех пор, пока сыр не расплавится.

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Сколько печь в минутах?

Выпекание на жидкой основе – при какой температуре?

Жидкое тесто как на кефире, так и на майонезе по времени приготавливается 40 минут. Обязательное условие – разогретая до 180-200 градусов духовка.

На слоеной без дрожжей и с ними

Проявив фантазию, из слоеного теста можно приготовить не только сладкие изделия, но пиццу. Такое блюдо готовится 25-30 минут. При этом может использоваться как дрожжевое, так и бездрожжевое тесто. Ставится все в духовку и печется при 180-200 градусов, до готовности.

Запекание на лаваше

3509984_4 (315x171, 67Kb)Из лаваша такое блюдо готовится быстрее традиционного варианта, однако, получается не менее вкусным и по-своему интересным. Пицца с этой основой выпекается при 180-190 градусах всего 12-15 минут. Как показатель готовности – расплавленный сыр и ветчина, покрытая хрустящей корочкой. По вкусу получается довольно похожей на блюдо со слоеной основой.

Подводя итоги, можно отметить, что выпекание изделий из слоеного теста имеет свои особенности, и не важно, использовалось пресное или дрожжевое. Так же на время готовки влияет размер блюда, величина изделий, и главным образом, изменение температурного режима разных типов духовок.

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  

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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 09:25 (ссылка)
Спасибо.
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ЛГП   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 10:10 (ссылка)
Спасибо, солнечного ясного дня!
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Пятница, 11 Декабря 2020 г. 18:21ссылка
BARGUZIN
ЛГП, Благодарю. Взаимно)
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Lasota-63   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 11:36 (ссылка)
BARGUZIN, Георгий спасибо за вксншку обожаю пиццу здоровья радости всех благ!
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Пятница, 11 Декабря 2020 г. 18:21ссылка
BARGUZIN
Lasota-63, Да ее , видимо, все любят)
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юзи   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 12:29 (ссылка)
Благодарю, познавательный пост!
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Златковская_Валентина   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 12:52 (ссылка)
Григорий, благодарю, за пост.
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Пятница, 11 Декабря 2020 г. 16:52ссылка
BARGUZIN
Златковская_Валентина, Спасибо. Буду рад если пригодится
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зуева_татьяна   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 16:33 (ссылка)
Спасибо!
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Пятница, 11 Декабря 2020 г. 20:52 (ссылка)
Спасибо, Георгий. Очень вкусно.
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 12 Декабря 2020 г. 01:44 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
В англичан пицца,почти на самом первом месте с еды и днём и ночью,круглосуточно развозят по заказам!
Уютных выходных деньков!
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ЗИТТА   обратиться по имени Воскресенье, 13 Декабря 2020 г. 01:41 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Ella_123   обратиться по имени Суббота, 19 Декабря 2020 г. 16:38 (ссылка)
Спасибо!!!
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