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Гороскоп для «BARGUZIN» на 28 января 2011

С самого утра вашему нику не сидится на месте. В этот день можно посоветоваться с eternityRS. Апогей Яндекса входит в резонанс с пульсом блогосферы, и это побуждает закрыть глаза на некоторые капризы DomozhirovaM. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с innocka2721. Вероятно, вы совершенно случайно столкнетесь с Barbarisika.

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Чесночный ликер. Полезен для здоровья и похудения

Суббота, 11 Сентября 2021 г. 06:55 + в цитатник

Чесночный ликер. Полезен для здоровья и похудения 

Отличное средство, которое стоит копейки, а работает в десятки раз лучше аптечных раскрученных лекарств. Чесночный ликер для здоровья и похудения рекомендую вам приготовить - не пожалеете. Кстати, и вкус, как могло бы показаться, у него не гадкий совершенно.

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Как готовить его:

  1. В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части.
  2. Залить тремя стаканами красного вина.
  3. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели.
  4. Каждый день взбалтывать 2-3 раза.
  5. Затем процедить и перелить в темную бутылку.


Принимать по 1 чайной ложке трижды в день в течении месяца.

Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней.

Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
Метки:  

Процитировано 17 раз
Понравилось: 18 пользователям
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yuriy_iWowWe   обратиться по имени Суббота, 11 Сентября 2021 г. 07:29 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ !!!!!!!!!!
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Суббота, 11 Сентября 2021 г. 21:53ссылка
BARGUZIN
yuriy_iWowWe, Рад видеть, Юрий
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GLORIYA_ONE   обратиться по имени Суббота, 11 Сентября 2021 г. 14:14 (ссылка)
Такой р-р делается на водке или спирте , так как вино красное способствует , как раз образованию подагры и совсем не выводит соли , но для сосудов и сердца, конечно, отличное средство
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Суббота, 11 Сентября 2021 г. 20:56 (ссылка)
Благодарю!!!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Воскресенье, 12 Сентября 2021 г. 03:02 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Прекрасного воскресного денька!
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Воскресенье, 12 Сентября 2021 г. 19:55 (ссылка)
Спасибо большое за рецепт.
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