Чесночный ликер. Полезен для здоровья и похудения

Отличное средство, которое стоит копейки, а работает в десятки раз лучше аптечных раскрученных лекарств. Чесночный ликер для здоровья и похудения рекомендую вам приготовить - не пожалеете. Кстати, и вкус, как могло бы показаться, у него не гадкий совершенно.

Как готовить его:

В прозрачную бутылку положить 12 зубчиков чеснока, каждый разделенный на 4 части. Залить тремя стаканами красного вина. Закрыть и поставить на солнечную сторону окна на две недели. Каждый день взбалтывать 2-3 раза. Затем процедить и перелить в темную бутылку.



Принимать по 1 чайной ложке трижды в день в течении месяца.



Чудодейственное средство, чтобы вывести соли из организма, повысить работоспособность, очистить кровь, улучшить иммунитет, укрепить сосуды. Очень сильно укрепляет сердце, очищает кровь и тонизирует организм. Убирает лишние жиры и улучшает обмен веществ. Незаменим от женских болезней.