Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 09:51
+ в цитатник
|
Салат, которому дали название "Мужские слезы". Вкуснотища
|
Метки:
салат из желудочков курицы
Салат, которому дали название "Мужские слезы". Вкуснотища
Эту закуску еще называют «холодный шашлык». Она прекрасно подойдет на все случаи жизни. Холодный шашлык можно даже взять с собой на пикник. Это блюдо будет особенно вкусно с картофелем по-деревенски.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
-
куриные желудочки - 0,5 кг,
-
лук - 1-2 шт. среднего размера,
-
уксус столовый 5% - 2 столовых ложки,
-
сахар - 0,5 чайных ложки,
-
соль - на ваш вкус,
-
укроп - на ваш вкус.
Технология приготовления:
-
Готовим куриные желудочки (моем под проточной водой, при необходимости чистим). Выкладываем желудочки в кастрюлю, солим и заливаем холодной водой.
-
Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до слабого и варим желудочки примерно 2:00.
-
Отставляем кастрюлю и даем им остыть в том же бульоне, в котором они варились.
-
Чистим, моем и нарезаем лук полукольцами (это можно сделать, пока остывают желудочки). Если вы - любитель лука, можно взять ее больше. Отправляем лук в стеклянную миску. Добавляем к ней уксус, соль и сахар. Маринуем лук.
-
Нарезаем укроп.
-
Желудки выкладываем из бульона. Нарезаем их вдоль - полосками.
-
Отправляем нарезанные желудочки к луку, высыпаем в них подготовлен укроп.
-
Тщательно перемешиваем наш холодный шашлык, чтобы желудочки достаточно промариновалось.
-
Можно дать им постоять минут 10-15, чтобы они насытились маринадом.
Наш холодный шашлык готов. Можно подавать блюдо к столу.
Процитировано 19 раз
Понравилось: 24 пользователям
-
24
Запись понравилась
-
19
Процитировали
-
0
Сохранили
-