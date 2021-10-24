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Салат, которому дали название "Мужские слезы". Вкуснотища

Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 09:51 + в цитатник

Салат, которому дали название "Мужские слезы". Вкуснотища 
 

3509984_fe8b25d6e42d7f9df77c15241cf8bfa2 (700x425, 73Kb)Эту закуску еще называют «холодный шашлык». Она прекрасно подойдет на все случаи жизни. Холодный шашлык можно даже взять с собой на пикник. Это блюдо будет особенно вкусно с картофелем по-деревенски.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриные желудочки - 0,5 кг,
  • лук - 1-2 шт. среднего размера,
  • уксус столовый 5% - 2 столовых ложки,
  • сахар - 0,5 чайных ложки,
  • соль - на ваш вкус,
  • укроп - на ваш вкус.


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Технология приготовления:

  1. Готовим куриные желудочки (моем под проточной водой, при необходимости чистим). Выкладываем желудочки в кастрюлю, солим и заливаем холодной водой.
  2. Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до слабого и варим желудочки примерно 2:00.
  3. Отставляем кастрюлю и даем им остыть в том же бульоне, в котором они варились.
  4. Чистим, моем и нарезаем лук полукольцами (это можно сделать, пока остывают желудочки). Если вы - любитель лука, можно взять ее больше. Отправляем лук в стеклянную миску. Добавляем к ней уксус, соль и сахар. Маринуем лук.
  5. Нарезаем укроп.
  6. Желудки выкладываем из бульона. Нарезаем их вдоль - полосками.
  7. Отправляем нарезанные желудочки к луку, высыпаем в них подготовлен укроп.
  8. Тщательно перемешиваем наш холодный шашлык, чтобы желудочки достаточно промариновалось.
  9. Можно дать им постоять минут 10-15, чтобы они насытились маринадом.

Наш холодный шашлык готов. Можно подавать блюдо к столу.

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Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
Метки:  

Процитировано 19 раз
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 16:53 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
Бодрого настроения, наслаждения осенними деньками!
🍁
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Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 22:15ссылка
BARGUZIN
TAISA_ANDRYEYEVA, Спасибо таисия. Погода у нас хорошая. Золотая осень. Солнце!
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 21:10 (ссылка)
Обязательно попробую. А воду придется подливать? Боюсь, за 2 часа она выкипит.
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Воскресенье, 24 Октября 2021 г. 22:16ссылка
BARGUZIN
Татьяна_Чувьюрова, Если мало нальете. Может. Но нужно контролировать!
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