Салат, которому дали название "Мужские слезы". Вкуснотища



Эту закуску еще называют «холодный шашлык». Она прекрасно подойдет на все случаи жизни. Холодный шашлык можно даже взять с собой на пикник. Это блюдо будет особенно вкусно с картофелем по-деревенски.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные желудочки - 0,5 кг,

лук - 1-2 шт. среднего размера,

уксус столовый 5% - 2 столовых ложки,

сахар - 0,5 чайных ложки,

соль - на ваш вкус,

укроп - на ваш вкус.





Технология приготовления:

Готовим куриные желудочки (моем под проточной водой, при необходимости чистим). Выкладываем желудочки в кастрюлю, солим и заливаем холодной водой. Ставим кастрюлю на сильный огонь, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до слабого и варим желудочки примерно 2:00. Отставляем кастрюлю и даем им остыть в том же бульоне, в котором они варились. Чистим, моем и нарезаем лук полукольцами (это можно сделать, пока остывают желудочки). Если вы - любитель лука, можно взять ее больше. Отправляем лук в стеклянную миску. Добавляем к ней уксус, соль и сахар. Маринуем лук. Нарезаем укроп. Желудки выкладываем из бульона. Нарезаем их вдоль - полосками. Отправляем нарезанные желудочки к луку, высыпаем в них подготовлен укроп. Тщательно перемешиваем наш холодный шашлык, чтобы желудочки достаточно промариновалось. Можно дать им постоять минут 10-15, чтобы они насытились маринадом.

Наш холодный шашлык готов. Можно подавать блюдо к столу.