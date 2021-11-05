Записи Друзья Комментарии
BARGUZIN
Аватар BARGUZIN

 -Шутливый гороскоп блоггера

Гороскоп для «BARGUZIN» на 28 января 2011

С самого утра вашему нику не сидится на месте. В этот день можно посоветоваться с eternityRS. Апогей Яндекса входит в резонанс с пульсом блогосферы, и это побуждает закрыть глаза на некоторые капризы DomozhirovaM. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с innocka2721. Вероятно, вы совершенно случайно столкнетесь с Barbarisika.

Получить свой гороскоп

 -

Радио в блоге

[Этот ролик находится на заблокированном домене]
Добавить плеер себе
© Накукрыскин

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в BARGUZIN

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.11.2009
Записей: 13519
Комментариев: 323955
Написано: 376617


Варенички, тушеные с овощами – это невероятное блюдо. Вкуснотища

Четверг, 04 Ноября 2021 г. 09:12 + в цитатник

Варенички, тушеные с овощами – это невероятное блюдо.  Вкуснотища

3509984_5deccbfb12d7d7588dc6947fcb1a4acb (700x508, 284Kb)Вам предлагается отведать вкуснейшие вареники. Их готовят вместе с овощами! 

Вареники, тушеные с овощами – это  вкуснотища! Многие говорят, почему раньше так не  делали! 

Вареники, варенички – это отличная идея для обеда, ужина, а может и завтрака. Почему нет? Запросто. Мы могем!

Предлагаю сделать их картофельными и приготовить с овощами. Они обладают невероятным вкусом и насыщенным ароматом овощей. Это блюдо не оставит равнодушным никого. Для того чтобы вареники получились более нежными, можно добавить за 2 минуты до готовности 1 столовую ложку сметаны. Рекомендую попробовать всем.

Нужны такие ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • половина баклажана
  • половина болгарского перца
  • 1 помидор
  • 300 гр муки
  • 200 мл воды
  • 5 картофелин
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • половина пучка кинзы
  • соль по вкусу
  • подсолнечное масло по вкусу

Начинаем процесс приготовления!

  1. В первую очередь в отдельную емкость просеиваем муку и соль. Затем вливаем воду и добавляем две столовые ложки растительного масла. Замешиваем тесто 5-10 минут.
  2. После чего вращаем его в пищевую пленку и оставляем в покое на 45 минут.
  3. Теперь отвариваем до готовности в подсоленной воде картофель и делаем из него пюре.
  4. Очищаем лук и мелко нарезаем его. Затем отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом обжариваем до золотистого цвета. После чего отправляем в пюре и перчим все по вкусу.
  5. Присыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем на ней тесто в тонкий пласт. Используя стакан, вырезаем круги. По центру каждого укладываем начинку и хорошо соединяем края.
  6. Теперь очищаем морковь и натираем ее на большой фракции терки. Затем чистим лук и мелко его нарезаем. Отправляем подготовленные ингредиенты на разогретую сковороду с растительным маслом.
  7. Вымываем баклажан и срезаем хвостики. Затем его половину нарезаем кубиками или соломкой. Такой же формой режем очищенный болгарский перец. Переводим в другие овощи в сковороду и продолжаем процесс жарки.
  8. После чего нарезаем маленькими ломтиками помидор и отправляем следом. Тушим овощи 5 минут.
  9. Ставим на огонь кастрюлю с водой и доводим до кипения. Солим и отправляем сюда вареники. Ждем, пока они всплывут и достаем шумовкой. Переводим сразу в сковороду. Теперь вливаем 2 половника воды, в которой варились вареники, и соевый соус.
  10. Аккуратно перемешиваем и продолжаем готовить еще 5-8 минут. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.
Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 23 пользователям
Нравится

зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 04 Ноября 2021 г. 14:41 (ссылка)
Спасибо!! Вкусненько, но канительненько!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Пятница, 05 Ноября 2021 г. 21:51ссылка
BARGUZIN
зуева_татьяна, Да я бы не сказал. Так немножко.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте