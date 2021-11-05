Варенички, тушеные с овощами – это невероятное блюдо. Вкуснотища

Вам предлагается отведать вкуснейшие вареники. Их готовят вместе с овощами!

Вареники, тушеные с овощами – это вкуснотища! Многие говорят, почему раньше так не делали!

Вареники, варенички – это отличная идея для обеда, ужина, а может и завтрака . Почему нет? Запросто. Мы могем!

Предлагаю сделать их картофельными и приготовить с овощами. Они обладают невероятным вкусом и насыщенным ароматом овощей. Это блюдо не оставит равнодушным никого. Для того чтобы вареники получились более нежными, можно добавить за 2 минуты до готовности 1 столовую ложку сметаны. Рекомендую попробовать всем.

Нужны такие ингредиенты:

3 луковицы

половина баклажана

половина болгарского перца

1 помидор

300 гр муки

200 мл воды

5 картофелин

2 столовые ложки соевого соуса

половина пучка кинзы

соль по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

Начинаем процесс приготовления!