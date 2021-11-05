Четверг, 04 Ноября 2021 г. 09:12
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Варенички, тушеные с овощами – это невероятное блюдо. Вкуснотища
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Метки:
вареники с овощами
тушенные вареники
Варенички, тушеные с овощами – это невероятное блюдо. Вкуснотища
Вам предлагается отведать вкуснейшие вареники. Их готовят вместе с овощами!
Вареники, тушеные с овощами – это вкуснотища! Многие говорят, почему раньше так не делали!
Вареники, варенички – это отличная идея для обеда, ужина, а может и завтрака. Почему нет? Запросто. Мы могем!
Предлагаю сделать их картофельными и приготовить с овощами. Они обладают невероятным вкусом и насыщенным ароматом овощей. Это блюдо не оставит равнодушным никого. Для того чтобы вареники получились более нежными, можно добавить за 2 минуты до готовности 1 столовую ложку сметаны. Рекомендую попробовать всем.
Нужны такие ингредиенты:
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3 луковицы
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половина баклажана
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половина болгарского перца
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1 помидор
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300 гр муки
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200 мл воды
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5 картофелин
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2 столовые ложки соевого соуса
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половина пучка кинзы
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соль по вкусу
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подсолнечное масло по вкусу
Начинаем процесс приготовления!
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В первую очередь в отдельную емкость просеиваем муку и соль. Затем вливаем воду и добавляем две столовые ложки растительного масла. Замешиваем тесто 5-10 минут.
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После чего вращаем его в пищевую пленку и оставляем в покое на 45 минут.
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Теперь отвариваем до готовности в подсоленной воде картофель и делаем из него пюре.
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Очищаем лук и мелко нарезаем его. Затем отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом обжариваем до золотистого цвета. После чего отправляем в пюре и перчим все по вкусу.
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Присыпаем рабочую поверхность мукой и раскатываем на ней тесто в тонкий пласт. Используя стакан, вырезаем круги. По центру каждого укладываем начинку и хорошо соединяем края.
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Теперь очищаем морковь и натираем ее на большой фракции терки. Затем чистим лук и мелко его нарезаем. Отправляем подготовленные ингредиенты на разогретую сковороду с растительным маслом.
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Вымываем баклажан и срезаем хвостики. Затем его половину нарезаем кубиками или соломкой. Такой же формой режем очищенный болгарский перец. Переводим в другие овощи в сковороду и продолжаем процесс жарки.
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После чего нарезаем маленькими ломтиками помидор и отправляем следом. Тушим овощи 5 минут.
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Ставим на огонь кастрюлю с водой и доводим до кипения. Солим и отправляем сюда вареники. Ждем, пока они всплывут и достаем шумовкой. Переводим сразу в сковороду. Теперь вливаем 2 половника воды, в которой варились вареники, и соевый соус.
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Аккуратно перемешиваем и продолжаем готовить еще 5-8 минут. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.
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