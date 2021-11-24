5 упражнений от воспаления седалищного нерва. Видео

Известно, что защемление нерва (ишиас) – это процесс сдавливания нерва, вызывающий раздражение нервных волокон и иннервацию. Наиболее часто защемление нерва происходит в области крестцовых позвоночных дисков или в щели грушевидной мышцы. О лечение этого недуга при помощи комплекса упражнений будет сегодняшний ролик!

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Музыка, которая звучит в качестве фона в данном видео ролике, составлена на основе частоты 432 герца. Она обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы. Частота 432 Гц является альтернативной настройкой, которая находится в соответствии с гармониками Мироздания.

Поэтому. Выполняя комплекс из следующих пяти упражнений, вы повысите собственную вибрацию, откроетесь новым энергиям мира, добра, изобилия и любви.

432 Гц — это пробуждение, раскрытие сердечного центра, уровень любви, гармонии, радости. 432 Герца также называют частотой Вселенной.

Музыка из фонотеки Ютуба.

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