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Гороскоп для «BARGUZIN» на 28 января 2011

С самого утра вашему нику не сидится на месте. В этот день можно посоветоваться с eternityRS. Апогей Яндекса входит в резонанс с пульсом блогосферы, и это побуждает закрыть глаза на некоторые капризы DomozhirovaM. Есть несколько пользователей, с которыми хотелось бы сегодня перекинуться парой фраз. Например, с innocka2721. Вероятно, вы совершенно случайно столкнетесь с Barbarisika.

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5 упражнений помогут вылечить воспаление седалищного нерва. Видео

Среда, 24 Ноября 2021 г. 09:35 + в цитатник

5 упражнений от воспаления седалищного нерва. Видео

Известно, что защемление нерва (ишиас) – это процесс сдавливания нерва, вызывающий раздражение нервных волокон и иннервацию. Наиболее часто защемление нерва происходит в области крестцовых позвоночных дисков или в щели грушевидной мышцы. О лечение этого недуга при помощи комплекса упражнений будет сегодняшний ролик!

ВНИМАНИЕ!   ЭТО ВАЖНО!
Музыка, которая звучит в качестве фона в данном видео ролике, составлена на основе частоты 432 герца. Она обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы.  Частота 432 Гц является альтернативной настройкой, которая находится в соответствии с гармониками Мироздания.
Поэтому. Выполняя комплекс из следующих пяти упражнений, вы повысите собственную вибрацию, откроетесь новым энергиям мира, добра, изобилия и любви.

432 Гц — это пробуждение, раскрытие сердечного центра, уровень любви, гармонии, радости. 432 Герца также называют частотой Вселенной.
Музыка из фонотеки Ютуба.

Смотрите новый ролик  "5 упражненийот воспаления седалищного нерва" Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Ставьте там лайки, пишите комментарии. Спасибо!

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Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
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Процитировано 22 раз
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Ш-Е-Р-Х-А-Н   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 10:18 (ссылка)
Музыка на самом деле интересная. Получилось два в одном. Упражнения и музыка.Спасибо. Процитирую для своих читателей!
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Среда, 24 Ноября 2021 г. 17:21ссылка
BARGUZIN
Ш-Е-Р-Х-А-Н, В этом весь смысл. На днях загружу эту музыку на Ютуб
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svetikya   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 11:23 (ссылка)
Очень интересно! Спасибо!
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Al_lexandra   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 11:25 (ссылка)
С благодарностью!
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ЛГП   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 15:01 (ссылка)
Очень интересно! Спасибо!, добрых дней
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