Быстрый рецепт лаваша с морковью и яйцом. Вкуснотища

Существует огромное количество рецептов рулетов из лаваша. Кто-то предпочитает делать их с рыбными консервами, иные – с курицей, третьи готовят в них шаурму. Но при любых обстоятельствах это всегда получается очень вкусно, главное – суметь правильно выбрать сочетание ингредиентов и купить свежий лаваш.

В остальном дело техники – свернуть такую закуску под силу даже самым неподготовленным хозяйкам.

Итак, рецепт с морковью и яйцом!

1. Время, затраченное на приготовление всего навсего 30 минут.

2. Калорийность 100 гр. около 212 ккал., из них белки – 8 г., жиры – 8 г., углеводы – 25 г.

3. Число порций на выходе по данному рецепту – 6.

Чтобы приготовить начинку для рулета из лаваша, необходимо запастись следующими ингредиентами:

лаваш – 2 шт.;

шпроты – 1 банка (можно взять на развес);

сыр твердый – 100 гр.;

3 яйца;

1 крупная морковка;

майонез – по вкусу.

Как готовить.

Рыбу вытащить из баночки, слить ненужное масло. Для экономии можно на этом же маслице обжарить морковь. Шпроты размять вилкой. Морковь очистить от кожуры, нарезать кубиками и про пассировать на сковороде с небольшим количеством растительного масла. При жарке ее нужно посолить, добавить черный перец.

!!! При неимении времени можно заменить обжаренную морковь на маринованную в острых специях.

4.Сыр и отварные яйца натереть на терке.

5. Теперь можно приступать к сворачиванию закуски.

6. Первый листик промазать майонезом и разложить по нему обжаренную морковь.

7. После этого накрыть слоем лаваша, а на него – измельченные сыр и яйца.

8. Все свернуть в форму рулетика и убрать в холодное место, предварительно упаковав в целлофановый пакет.

