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Быстрый рецепт лаваша с морковью и яйцом. Вкуснотища

Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 11:15 + в цитатник

Быстрый рецепт лаваша с морковью и яйцом. Вкуснотища

3509984_rulete1580974840965 (700x469, 77Kb)Существует огромное количество рецептов рулетов из лаваша. Кто-то предпочитает делать их с рыбными консервами, иные – с курицей, третьи готовят в них шаурму. Но при любых обстоятельствах это всегда получается очень вкусно, главное – суметь правильно выбрать сочетание ингредиентов и купить свежий лаваш.

В остальном дело техники – свернуть такую закуску под силу даже самым неподготовленным хозяйкам.

Итак, рецепт с морковью и яйцом!

1. Время, затраченное на приготовление всего навсего 30 минут.

2. Калорийность 100 гр. около 212 ккал., из них белки – 8 г., жиры – 8 г., углеводы – 25 г.

3. Число порций на выходе по данному рецепту – 6.

Чтобы приготовить начинку для рулета из лаваша, необходимо запастись следующими ингредиентами:

  • лаваш – 2 шт.;
  • шпроты – 1 банка (можно взять на развес);
  • сыр твердый – 100 гр.;
  • 3 яйца;
  • 1 крупная морковка;
  • майонез – по вкусу.

Как готовить.

  1. Рыбу вытащить из баночки, слить ненужное масло. Для экономии можно на этом же маслице обжарить морковь.
  2. Шпроты размять вилкой.
  3. Морковь очистить от кожуры, нарезать кубиками и про пассировать на сковороде с небольшим количеством растительного масла. При жарке ее нужно посолить, добавить черный перец.

!!! При неимении времени можно заменить обжаренную морковь на маринованную в острых специях.

4.Сыр и отварные яйца натереть на терке.

5. Теперь можно приступать к сворачиванию закуски.

6. Первый листик промазать майонезом и разложить по нему обжаренную морковь.

7. После этого накрыть слоем лаваша, а на него – измельченные сыр и яйца.

8. Все свернуть в форму рулетика и убрать в холодное место, предварительно упаковав в целлофановый пакет.
 

 

Рубрики:  РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
Метки:  

Процитировано 4 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Кахетинка   обратиться по имени Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 12:40 (ссылка)
Благодарю, Георгий!
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Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 15:21ссылка
BARGUZIN
Кахетинка, Спасибо Вам)
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valentina_ishenko   обратиться по имени Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 14:16 (ссылка)
Спасибо
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Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 15:21ссылка
BARGUZIN
valentina_ishenko, Рад видеть, Валентина!
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 14:28 (ссылка)
Благодарю!
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юзи   обратиться по имени Воскресенье, 06 Февраля 2022 г. 21:48 (ссылка)
Благодарю за рецепт, будем пробовать!
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Валентина_Рябикова   обратиться по имени Понедельник, 07 Февраля 2022 г. 01:58 (ссылка)
Благодарю, Георгий!!!
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Боева_Светлана   обратиться по имени Понедельник, 07 Февраля 2022 г. 13:10 (ссылка)
А каким слоем пойдут шпроты? Я в сборке их не нашла...
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