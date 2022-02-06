|
Быстрый рецепт лаваша с морковью и яйцом. Вкуснотища
Существует огромное количество рецептов рулетов из лаваша. Кто-то предпочитает делать их с рыбными консервами, иные – с курицей, третьи готовят в них шаурму. Но при любых обстоятельствах это всегда получается очень вкусно, главное – суметь правильно выбрать сочетание ингредиентов и купить свежий лаваш.
В остальном дело техники – свернуть такую закуску под силу даже самым неподготовленным хозяйкам.
Итак, рецепт с морковью и яйцом!
1. Время, затраченное на приготовление всего навсего 30 минут.
2. Калорийность 100 гр. около 212 ккал., из них белки – 8 г., жиры – 8 г., углеводы – 25 г.
3. Число порций на выходе по данному рецепту – 6.
Чтобы приготовить начинку для рулета из лаваша, необходимо запастись следующими ингредиентами:
Как готовить.
!!! При неимении времени можно заменить обжаренную морковь на маринованную в острых специях.
4.Сыр и отварные яйца натереть на терке.
5. Теперь можно приступать к сворачиванию закуски.
6. Первый листик промазать майонезом и разложить по нему обжаренную морковь.
7. После этого накрыть слоем лаваша, а на него – измельченные сыр и яйца.
8. Все свернуть в форму рулетика и убрать в холодное место, предварительно упаковав в целлофановый пакет.
|Рубрики:
|РЕЦЕПТЫ
ЕДА, ПИТАНИЕ
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]